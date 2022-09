【COLLAR成員】COLLAR後援會送狗糧上山不怕苦　Marf身體力行為毛孩當義工

▲ COLLAR成員Marf曾當獸醫護士。

女團COLLAR成員一向甚有愛心,而她們的粉絲亦不時當毛孩義工,日前,COLLAR後援會又為偶像送上驚喜!粉絲以COLLAR名義齊做義工,身體力行送狗糧到偏遠山區。

對於粉絲超有愛的行動,成員Marf於IG大讚粉絲,加入女團前的Marf曾當獸醫護士,更曾經身體力行參與狗狗義工活動,年初更為倉鼠遭「人道處理」發聲,足見Marf愛心爆棚!

COLLAR後援會在社交台將當日運送狗糧的成果及過程紀錄下來,並謂:「今日後援會義工日已完(圓)滿結束,感激每位到場幫手嘅領粉,你哋喺最好嘅,辛苦晒」當天在超過攝氏35度高溫下,一班義工汗流浹背將一箱箱狗糧搬運上山。

而後援會這個post火速得到COLLAR成員Marf的留意及轉發,Marf大讚粉絲的善心,她表示:「辛苦了!!好好休息!Bless all the kind and beautiful souls」

除Marf外,原來隊中的芯駖同樣心繫毛孩,二人之前孖住上參與寵物義工活動,更跟一眾義工朋友大談寵物經。

Marf愛心爆棚

20歲的Marf參加《全民造星IV》奪冠而入行,成為COLLAR人氣成員,畢業於香港兆基創意書院的Marf 入行前為一位獸醫診所護士, Marf 亦是「Slash」一族,除了任職獸醫護士外,她亦是一位 Dancer 和模特兒。

Marf家裡有飼養貓狗,她更不時於IG分享寵物照,當中松鼠狗及禮服貓曝光率最高,其中一張相片,被網民發現大髀被印了可愛的狗腳印,十分有趣。於台上Cool爆的Marf,攬著愛犬時超肉緊,跟平時不一樣。

COLLAR後援會做義工

另外,今年踏入20歲生日時,後援會為Marf搞生日慈善應援,一眾粉絲到位於錦田的動物收容所「#吳家村狗狗之家」做義工,Marf更身體力行支持義工活動,從IG所見,她攬著浪浪開心地笑,超有愛!

此外本年初,因為有寵物店職染疫,香港疑似爆全球首宗倉鼠傳人個案,故漁護署宣佈將34間寵物店的逾2000隻倉鼠「人道處理」。當時有網民發起聯署,要求漁護署撤回「殺鼠令」,而Marf於IG限時動態上載倉鼠圖片,留言呼籲倉鼠主人勿因恐懼而棄養。