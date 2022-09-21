【COLLAR成員】COLLAR後援會送狗糧上山不怕苦　Marf身體力行為毛孩當義工

▲ COLLAR成員Marf曾當獸醫護士。

女團COLLAR成員一向甚有愛心，而她們的粉絲亦不時當毛孩義工，日前，COLLAR後援會又為偶像送上驚喜！粉絲以COLLAR名義齊做義工，身體力行送狗糧到偏遠山區。

對於粉絲超有愛的行動，成員Marf於IG大讚粉絲，加入女團前的Marf曾當獸醫護士，更曾經身體力行參與狗狗義工活動，年初更為倉鼠遭「人道處理」發聲，足見Marf愛心爆棚！

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COLLAR後援會在社交台將當日運送狗糧的成果及過程紀錄下來，並謂：「今日後援會義工日已完（圓）滿結束，感激每位到場幫手嘅領粉，你哋喺最好嘅，辛苦晒」當天在超過攝氏35度高溫下，一班義工汗流浹背將一箱箱狗糧搬運上山。

而後援會這個post火速得到COLLAR成員Marf的留意及轉發，Marf大讚粉絲的善心，她表示：「辛苦了！！好好休息！Bless all the kind and beautiful souls」

除Marf外，原來隊中的芯駖同樣心繫毛孩，二人之前孖住上參與寵物義工活動，更跟一眾義工朋友大談寵物經。

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Marf愛心爆棚

20歲的Marf參加《全民造星IV》奪冠而入行，成為COLLAR人氣成員，畢業於香港兆基創意書院的Marf 入行前為一位獸醫診所護士， Marf 亦是「Slash」一族，除了任職獸醫護士外，她亦是一位 Dancer 和模特兒。

Marf家裡有飼養貓狗，她更不時於IG分享寵物照，當中松鼠狗及禮服貓曝光率最高，其中一張相片，被網民發現大髀被印了可愛的狗腳印，十分有趣。於台上Cool爆的Marf，攬著愛犬時超肉緊，跟平時不一樣。

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COLLAR後援會做義工

另外，今年踏入20歲生日時，後援會為Marf搞生日慈善應援，一眾粉絲到位於錦田的動物收容所「#吳家村狗狗之家」做義工，Marf更身體力行支持義工活動，從IG所見，她攬著浪浪開心地笑，超有愛！

此外本年初，因為有寵物店職染疫，香港疑似爆全球首宗倉鼠傳人個案，故漁護署宣佈將34間寵物店的逾2000隻倉鼠「人道處理」。當時有網民發起聯署，要求漁護署撤回「殺鼠令」，而Marf於IG限時動態上載倉鼠圖片，留言呼籲倉鼠主人勿因恐懼而棄養。