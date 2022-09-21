【多職生涯】顧定軒愛演戲+唱歌挑戰多重身份　Zeno兼職賺錢追夢：堅持做想做的事

▲ 顧定軒（Zeno）努力工作賺錢追夢。

剛剛28歲生日的顧定軒（Zeno）獲一班粉絲「顧定班底」為他應援賀壽，令Zeno十分快樂。

同時，踏上演員路及歌手路的顧定軒努力為事業拼搏，為了慳錢追夢，Zeno亦到朋友的餅房內工作幫補生計，繼續其多職生涯。

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生日帖文

Zeno於IG發帖文分享生日照片，並寫道：

28🎂 1. 🧡💚

2. 🌧🌧🌧

3. 👑

4. 喊濕幾個枕頭

5. 嫲的要求

6. 小手牽小手

7. 幾個重要的女人

8.「吓」

9. 蛋糕

10. 我的班底 幸福感滿

謝謝

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▲ （IG圖片）

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多職生涯

Zeno與TOPick分享生日願望稱：「今年的生日願望是希望快點不用戴口罩，大家也身體健康，可以開開心心地在香港繼續生活下去。」

現時有多重身份的Zeno接受更多挑戰，「兼顧演員和歌手身份很困難，歌手身份是自今年才開始，大家都會以為我去了唱歌而不再演戲。演員生涯上的機會好像突然間減少了，有少許尷尬位，很想告訴大家知道，我還會繼續演戲，我仍然很喜歡演戲，從來都沒有放棄過，但也很需要機會。」

他續說：「一直有做Part Time賺錢，繼續堅持自己去做想做的事情。最快的慳錢方法就是在飲食上慳一點，少點購物，只能用這個方式去慳錢。多了自己煮飯，可以慳一點，有時會去吃現時流行的兩餸飯、三餸飯，又好吃又抵吃。希望有更多工作可以儲更多錢去做音樂。」

記者：梁樂欣