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【多職生涯】顧定軒愛演戲+唱歌挑戰多重身份　Zeno兼職賺錢追夢：堅持做想做的事

娛樂 13:30 2022/09/21

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顧定軒（Zeno）努力工作賺錢追夢。

剛剛28歲生日的顧定軒（Zeno）獲一班粉絲「顧定班底」為他應援賀壽，令Zeno十分快樂。

同時，踏上演員路及歌手路的顧定軒努力為事業拼搏，為了慳錢追夢，Zeno亦到朋友的餅房內工作幫補生計，繼續其多職生涯。

【XY】顧定軒繼《尼斯》後再推個人第二部曲　Zeno探求自己了解萬物之靈

最新影片：樊亦敏專訪

生日帖文

Zeno於IG發帖文分享生日照片，並寫道：

28🎂

1. 🧡💚
2. 🌧🌧🌧
3. 👑
4. 喊濕幾個枕頭
5. 嫲的要求
6. 小手牽小手
7. 幾個重要的女人
8.「吓」
9. 蛋糕
10. 我的班底

幸福感滿
謝謝

    點擊圖片放大
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    +5

（IG圖片）

（IG圖片）

（IG圖片）

【尼斯】顧定軒做樂壇新人化身水怪推首支單曲　Zeno感謝藍奕邦代表達心聲

多職生涯

Zeno與TOPick分享生日願望稱：「今年的生日願望是希望快點不用戴口罩，大家也身體健康，可以開開心心地在香港繼續生活下去。」

現時有多重身份的Zeno接受更多挑戰，「兼顧演員和歌手身份很困難，歌手身份是自今年才開始，大家都會以為我去了唱歌而不再演戲。演員生涯上的機會好像突然間減少了，有少許尷尬位，很想告訴大家知道，我還會繼續演戲，我仍然很喜歡演戲，從來都沒有放棄過，但也很需要機會。」

他續說：「一直有做Part Time賺錢，繼續堅持自己去做想做的事情。最快的慳錢方法就是在飲食上慳一點，少點購物，只能用這個方式去慳錢。多了自己煮飯，可以慳一點，有時會去吃現時流行的兩餸飯、三餸飯，又好吃又抵吃。希望有更多工作可以儲更多錢去做音樂。」

記者：梁樂欣

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