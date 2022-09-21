  • 29°C
香港時間 : 2022921日 (週三) 17:22
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 英女王逝世 飯戲攻心 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 香港小姐2022 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【晚吹戀講嘢】見男友被抄牌怒摑泰妹洩憤　港女護照被扣起險被賣豬仔？

娛樂 17:00 2022/09/21

分享：

分享：

熱門 英女王逝世 飯戲攻心 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 香港小姐2022 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

由郭嘉駿（193@ERROR）、郭奕芯（Ashina）、譚凱倫（Helen）、鄭伊琪（浩南）主持的ViuTV的兩性清談節目《晚吹戀講嘢》，昨晚（20日）播出的第57集以「泰國拍拖驚魂夜」為題，到來節目分享故事的主角Sunny憶起跟前男友到泰國夜場玩樂時的驚險故事。

當時見到男友與一名夜店內的泰國女生交換電話，火遮眼的Sunny二話不說衝上前摑了那女生一把，怎料對方原是「陀地」，害同行的友人護照被扣起，被圍封於夜店內禁止他們離開。

【晚吹戀講嘢】A0肥美人比比玩語音App交友　曾被提出性要求：會聽到奇怪水聲

最新影片推介：樊亦敏專訪

現年22歲的Sunny在昨晚播出的《晚吹戀講嘢》分享與前男友的故事，於3年多前她在一個電音音樂節中與對方認識，二人自然地發展交往，過程中Sunny覺得對方是個很會玩樂的男生，最難忘一次在遊艇上倒數過新年，覺得整件事好童話好浪漫。

【戀講嘢】楊文蔚男友被發現偷食　盡獻殷勤成功箍煲有結婚共識

不過同時Sunny亦會擔心男友經常夜蒲，而對方剛好有段時間每晚都要到蘭桂芳做活動公關，為了「緊箍」男友，Sunny經常要打扮得豔麗性感陪男友去工作，實情是擔心對方被其他女生吸引：「會著靚啲，驚佢被隔離女仔吸引，想做佢心中最好的人，但其實真係好攰。」

    點擊圖片放大
    +8
    +7

泰國夜驚魂

提到有次Sunny與男友及一行友人到泰國倒數兼參加音樂節，過後就去了當地的Club飲酒玩樂，當晚就發生了一件驚驗的事。Sunny在Club內見到一名泰籍女子先後兩次跟她的男友交頭接耳，在第二次時更見到他們在交換電話號碼。

【晚吹戀講嘢】性感插畫家KITKAT談港日の戀差別　男友難敵火辣身材拉入後巷親熱

Sunny一怒之下就衝過去摑了那位女生一把：「當時覺得係桃色交易，因為當晚有另一位朋友係現場被性工作者搞。」在怒摑對方一把後，泰籍女生臉色一沉，以流利英文問Sunny知不知道她是誰：「聽到佢講流利英文已經覺得泰妹好似有啲料，當時Club嘅保鑣叫我快啲走，話個女仔來頭不小，我好驚跑到後門，佢嘅私家保鑣封住咗，後來得知佢應該係陀地。」

    點擊圖片放大
    +8
    +7

Sunny被泰國女生一行人攔著，她還被對方扯著頭髮走出馬路：「我已經不停道歉，佢哋扣起晒我哋嘅護照，其中一個大隻啲嘅男性朋友推我上車叫我返酒店，覺得我係現場大家只會更危險。聽到佢話唔俾我哋返香港好驚，驚被人賣豬仔。」

邪靈搞鬼？

Sunny回到與友人租住的Villa，見到房東在場，對方給她一塊佛牌：「佢話本身感受到有唔好嘅靈體跟住我哋，所以叫我拎住個佛牌拜下。」在下榻地擔心著友人及男友安危的Sunny，最後有收到友人報平安的訊息，一行人在翌日亦被平安送回下榻的地方。」回港後Sunny與男友亦因為相處問題而分手，至今已經找到了新任男友，說起來更一臉甜蜜。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【戀講嘢】楊文蔚男友被發現偷食　盡獻殷勤成功箍煲有結婚共識
13:31 2022/08/31
【戀講嘢】楊文蔚男友被發現偷食　盡獻殷勤成功箍煲有結婚共識
【晚吹戀講嘢】性感插畫家KITKAT談港日の戀差別　男友難敵火辣身材拉入後巷親熱
12:59 2022/09/14
【晚吹戀講嘢】性感插畫家KITKAT談港日の戀差別　男友難敵火辣身材拉入後巷親熱
【晚吹戀講嘢】A0肥美人比比玩語音App交友　曾被提出性要求：會聽到奇怪水聲
12:07 2022/09/07
【晚吹戀講嘢】A0肥美人比比玩語音App交友　曾被提出性要求：會聽到奇怪水聲
【晚吹戀講嘢】曾選亞姐女作家陳美濤被嫌無情趣　要求男友行房需預約錄
12:19 2022/07/27
【晚吹戀講嘢】曾選亞姐女作家陳美濤被嫌無情趣　要求男友行房需預約錄
【晚吹戀講嘢】被神秘人默默觀察十年間瘋狂示愛　21歲女團成員阿梓曾被感動想見真人
12:59 2022/07/20
【晚吹戀講嘢】被神秘人默默觀察十年間瘋狂示愛　21歲女團成員阿梓曾被感動想見真人
【晚吹戀講嘢】因「派帽」被男友霸王硬上弓報復　Celina留陰影每次性高潮嚎哭
16:20 2022/08/18
【晚吹戀講嘢】因「派帽」被男友霸王硬上弓報復　Celina留陰影每次性高潮嚎哭

你可能感興趣

【戀講嘢】楊文蔚男友被發現偷食　盡獻殷勤成功箍煲有結婚共識
13:31 2022/08/31
【戀講嘢】楊文蔚男友被發現偷食　盡獻殷勤成功箍煲有結婚共識
【晚吹戀講嘢】性感插畫家KITKAT談港日の戀差別　男友難敵火辣身材拉入後巷親熱
12:59 2022/09/14
【晚吹戀講嘢】性感插畫家KITKAT談港日の戀差別　男友難敵火辣身材拉入後巷親熱
【晚吹戀講嘢】A0肥美人比比玩語音App交友　曾被提出性要求：會聽到奇怪水聲
12:07 2022/09/07
【晚吹戀講嘢】A0肥美人比比玩語音App交友　曾被提出性要求：會聽到奇怪水聲
郭嘉駿 Error 譚凱倫 鄭伊琪 郭奕芯 ViuTV 綜藝節目 泰國 娛樂人物職業 娛樂行業

最高瀏覽

【眼晴護理】女子戴足35年隱形眼鏡　做手術驚見眼球藏27塊鏡片
17:22 2022/09/20
【眼晴護理】女子戴足35年隱形眼鏡　做手術驚見眼球藏27塊鏡片
【陳奕迅演唱會】Eason紅館舉行18場跨年騷　打擊黃牛公布兩大購票措施【附購票詳情】
今日 10:17
【陳奕迅演唱會】Eason紅館舉行18場跨年騷　打擊黃牛公布兩大購票措施【附購票詳情】
【CEO媽媽】買精誕兩名5國混血女　單身女強人教4歲女財商教育
14:11 2022/09/20
【CEO媽媽】買精誕兩名5國混血女　單身女強人教4歲女財商教育