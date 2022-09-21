【晚吹戀講嘢】見男友被抄牌怒摑泰妹洩憤　港女護照被扣起險被賣豬仔？

由郭嘉駿（193@ERROR）、郭奕芯（Ashina）、譚凱倫（Helen）、鄭伊琪（浩南）主持的ViuTV的兩性清談節目《晚吹戀講嘢》，昨晚（20日）播出的第57集以「泰國拍拖驚魂夜」為題，到來節目分享故事的主角Sunny憶起跟前男友到泰國夜場玩樂時的驚險故事。

當時見到男友與一名夜店內的泰國女生交換電話，火遮眼的Sunny二話不說衝上前摑了那女生一把，怎料對方原是「陀地」，害同行的友人護照被扣起，被圍封於夜店內禁止他們離開。

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現年22歲的Sunny在昨晚播出的《晚吹戀講嘢》分享與前男友的故事，於3年多前她在一個電音音樂節中與對方認識，二人自然地發展交往，過程中Sunny覺得對方是個很會玩樂的男生，最難忘一次在遊艇上倒數過新年，覺得整件事好童話好浪漫。

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不過同時Sunny亦會擔心男友經常夜蒲，而對方剛好有段時間每晚都要到蘭桂芳做活動公關，為了「緊箍」男友，Sunny經常要打扮得豔麗性感陪男友去工作，實情是擔心對方被其他女生吸引：「會著靚啲，驚佢被隔離女仔吸引，想做佢心中最好的人，但其實真係好攰。」

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泰國夜驚魂

提到有次Sunny與男友及一行友人到泰國倒數兼參加音樂節，過後就去了當地的Club飲酒玩樂，當晚就發生了一件驚驗的事。Sunny在Club內見到一名泰籍女子先後兩次跟她的男友交頭接耳，在第二次時更見到他們在交換電話號碼。

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Sunny一怒之下就衝過去摑了那位女生一把：「當時覺得係桃色交易，因為當晚有另一位朋友係現場被性工作者搞。」在怒摑對方一把後，泰籍女生臉色一沉，以流利英文問Sunny知不知道她是誰：「聽到佢講流利英文已經覺得泰妹好似有啲料，當時Club嘅保鑣叫我快啲走，話個女仔來頭不小，我好驚跑到後門，佢嘅私家保鑣封住咗，後來得知佢應該係陀地。」

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Sunny被泰國女生一行人攔著，她還被對方扯著頭髮走出馬路：「我已經不停道歉，佢哋扣起晒我哋嘅護照，其中一個大隻啲嘅男性朋友推我上車叫我返酒店，覺得我係現場大家只會更危險。聽到佢話唔俾我哋返香港好驚，驚被人賣豬仔。」

邪靈搞鬼？

Sunny回到與友人租住的Villa，見到房東在場，對方給她一塊佛牌：「佢話本身感受到有唔好嘅靈體跟住我哋，所以叫我拎住個佛牌拜下。」在下榻地擔心著友人及男友安危的Sunny，最後有收到友人報平安的訊息，一行人在翌日亦被平安送回下榻的地方。」回港後Sunny與男友亦因為相處問題而分手，至今已經找到了新任男友，說起來更一臉甜蜜。