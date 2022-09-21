【強制檢測】紅磡煥然懿居二座5人違強檢令　當中3人被罰1萬元

▲ （資料圖片）

紅磡煥然懿居二座早前被納入強制檢測公告，文化體育及旅遊局今日（21日）聯同九龍城警區和衞生署進行執法行動。行動今日上午約7時開始，至上午10時結束；行動中發現5人未有進行強檢，當中3人被罰10,000元。

今日上午約7時起，政府派員於紅磡煥然懿居二座出入口查核受檢人士的檢測證明，以確認他們有否根據強制檢測公告的要求進行檢測。受檢人士須出示載有新冠病毒病檢測結果的電話短訊或相關證明，以證明他們已依從相關強制檢測公告，於指明期限內完成檢測。

政府在是次行動共檢查了353名受檢人士。當中，5人被發現未有遵從強制檢測公告，並已因此獲發強制檢測令。他們須按要求於指明期間接受檢測，政府亦向其中3人發出了10,000元定額罰款通知書。

【TOPick診症室】8歲童班禿頭髮及眉毛全脫落兼腹瀉 接受中醫治療調理血氣終改善

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳麗娜