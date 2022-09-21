【明星偷食】Maroon 5主音Adam被爆婚外情　小三囂張稱：想個仔改做你名

▲ Maroon 5主音Adam Levine被爆有婚外情。

美國樂隊Maroon 5主音Adam Levine向來都有正面形象，是一位好爸爸好歌手，「外貌煞食」的他更得到不少女粉絲支持。近日卻被網紅Sumner Stroh大爆他婚後出軌，與Adam婚外情接近一年，更展示了兩人的曖昧對話，當中Adam更透露核想下一個孩子改做對方的名字。

網紅Sumner Stroh 於TikTok上載影片，指自己與一位娶了維密天使（Victoria's Secret）的男明星發展婚外情約一年，更上載了二人的對話截圖。該對象為美國樂隊Maroon 5主音Adam Levine，對話中Adam大讚Sumner Stroh十分性感火辣。

即使二人期間中斷聯絡，Sumner今年卻突然收到Adam的信息，指結婚8年的超模妻子Behati Prinsloo有第三胎的喜訊，更直言想把下一個孩子命為Sumner。

▲ Sumner 大爆Adam 想把第三胎兒子的名字為Sumner。（圖片來源：影片截圖）

Sumner稱本來沒有打算公開與Adam的關係，但自己不慎將電話截圖傳送給信任的朋友，其中一位朋友卻想把截圖賣給媒體，所以決定「拍片自爆」，更承認自己被利用及操縱，自言自己當時年輕又幼稚。

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Adam與太太Behati Prinsloo於2014年結婚，已有兩個女兒，近日更宣佈自己懷有第三胎。婚外情事件被踢爆後，Adam於社交平台回應有關事件，強調自己並沒有外遇，但確實有「越過界線」，承認自己和妻子以外的人調情時沒有掌握好尺度。

我沒有外遇，不過我人生中一段令人遺憾的時間中的確越過了界線，在某些情況下就變得不合適。

更稱已採取積極措施，與家人一起解決這個問題，更指自己在這個世界上最關心是妻子及家人，承認自己太天真太愚蠢，背著自己真正在乎的人做出這些事，亦直認自己犯下了這輩子最大的錯誤，更承諾不會再做出這樣的事，並承擔一切責任。

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責任編緝：蕭雅文