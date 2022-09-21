【呷醋媽媽】盡責外傭2個月俘虜兩少主　3孩港媽心酸：小朋友好似叫佢MaMa

▲ 3寶媽媽，情緒受荷爾蒙影響，諗嘢鑽牛角尖，竟然呷外傭醋。

請到一個好外傭，屋企多個好幫手，但有3寶港媽因為盡責外傭，在兩個月裡貼心呵護照顧，火速俘虜了兩個少主，長女及二寶變得倚賴外傭，令產後港媽受荷爾蒙影響，心情跌到落谷底，呷醋說：「最心酸小朋友好似叫佢MaMa！」

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昨日(20日)，有港媽在facebook的巴打絲打「13親子育兒」發帖，大呻因剛誕下初生B，在兩個月前請了外傭照顧大女及二寶，港媽強調外傭沒有問題，付出真心照顧兩個幼兒，外傭更會陪其中一個小朋友睡覺，而且經常陪他們看圖書，用英文說故事，

我好自責見到佢仲未識講中文就俾姐姐教英文。我照顧初生冇時間同佢睇中文圖書/親子，日頭都會抽時間同佢睇但係佢已經唔騷我，大嗰個就同我瞓，但係日常照顧都變咗姐姐，明明以前自己食飯變咗倚賴姐姐餵，我叫姐姐唔好餵佢，但我明白俾得人湊就冇得要求咁多。

該名港媽知道自己生完後，以她生過三胎的經驗，知道這個階段受到荷爾蒙影響，令她情緒有少少負面影響，自責對不起大女及二寶，

如果我唔生呢一個，就唔需要請工人，好似以前咁親力親為湊佢哋，呢一刻淨係想快啲兩年之後甚至想快啲完約，純粹呻下，我係咪應該要求同返另一個小朋友瞓？變咗夜晚一打三，咁樣值唔值得？最心酸小朋友好似叫佢MaMa…

昔日港媽全日在家，兩個小朋友會黐住她，如今年長的子女變得倚賴外傭，初生B又是人奶餵食，就算帶兩個大的出街去玩，最細的BB又不能放手給外傭，令她非常頭痕，她藉在社交平台尋求解決方法及建議，也希望給自己多些正能量，所以常常同自己說：「兩年之後小朋友就會同返我哋一家人一齊瞓媽媽自己照顧返。。。」

網友著不應鑽牛角尖

貼文一出，即獲不少媽媽為她打氣，著樓主不應鑽牛角尖，應該慶幸自己請到個錫小朋友的好外傭，如果請著一個做事求其拿西又鍾意黑面仲要湊唔掂小朋友的外傭，你心理會平衡返嗎？「唔好睇重自己冇咗咩，睇重自己得到咩？呢個係做人基本，生完係會諗埋一邊，一發現有呢個情況就搵家人同朋友傾訴，以免日後形成產後抑鬱，你應該多謝佢令你輕鬆咗。」、「我個仔，由細細個就好鍾意工人，成日問佢鍾意媽媽多定姐姐多，佢實答姐姐，但我反而好開心，因為咁樣代表工人真心錫我小朋友先，生完真係會亂諗，我明白！」、「這個時期請到有愛心姐姐已經好難得。唔好亂諗咁多鑽牛角尖，炒咗佢怕你要承擔所有家務育兒壓力。到時你抑鬱都似，細路依賴姐姐即係佢哋相處好。好事嚟 。你快D養返好自己身子先啦！」、「其實過咗3-4歲後，佢哋好多時跟番我，因為知道媽媽同姐姐嘅分別 我細仔而家仲會扭要黐住我瞓(佢十歲了)，仲細實會倚賴，因為佢哋好多嘢未識照顧到自己，倚賴唔等於愛加親情，我哋細個咩都唔識都係倚賴人照顧，好正常嘅，陪瞓陪食只係照顧佢咃啫，唔係代替咗你位置，你要唸通呢點…」

網友更舉例子；小朋友返學遭人欺負，小朋友一回家便會搵媽媽/爸爸幫他們出頭，唔會找外傭，父母先係小朋友的安全島同防護罩，小朋友識分辨，不要亂想，好好照顧身體及湊細B先！

對於網友的建議，樓主照單全收，並感謝各位媽媽，「明白啊多謝你哋，我會睇開啲，講得好有道理，我非常期待佢哋大少少三個一齊玩好開心。」

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責任編輯：王明芳