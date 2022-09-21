【兩性關係】情侶交歡體外射精女友憂意外懷孕　男友：8名前任都沒事

▲ 情侶交歡體外射精女友憂意外懷孕。

體外射精能有效避孕嗎？台灣一名女子向婦產科醫生求助，稱自己73小時前與男友性行為體外射精，雖自己曾有因此而懷孕經驗，但現任男友信誓旦旦保證，交往過8名女友「全是體外射精，都沒有懷孕」。該名女子又稱，自己安全期都算很準，但發生性行為當天，記錄經期APP顯示「中度懷孕可能性」令她擔憂自己會懷孕。

影片推介：

該名女子向婦產科名醫蘇怡寧發私訊，稱73小時前與男友發生性行為體外射精，

我知道現在已來不及吃事後避孕藥了，可是我男朋友又好像不能跟我結婚，而且我也不一定能夠去吃RU-486，我現在有甚至麼緊急方法可讓自己懷孕的機率降到最低？

蘇醫生直言「沒有！」並稱體外射精是最省錢、也是最無效的避孕方式，曾有統計資料顯示，靠體外射精避孕者，在一年內約有1/5會懷孕。

對於女子所言，男友得意聲稱與8名前女友靠體外射精都沒失敗過，蘇醫生建議，「請他找時間來做個精液檢查」。

蘇怡寧稱，身為婦產科醫生，不建議常以事後避孕藥這種緊急方式亡羊補牢，「你可以給自己的人生多一些些規劃，作為一個自己也有孩子的父親，我看了真的有些難過呢。孩子，多愛你們自己一點，好嗎？」

開業生殖醫學中心院長陳菁徽也留言，「計算安全期危險期是拿來『懷孕』，不是拿來『避孕』」；泌尿科醫生顧芳瑜稱，「建議驗精蟲」；皮膚專科醫生林昀萱心疼地說，「這男友只顧自己神清器爽而已，他講的話能信嗎？！他被精蟲衝昏了頭，拜託妳不要再被無知衝昏了頭了」。

事件引起網民熱議，大批網民均高呼男子是賤男，「碰到這樣的男友，麻煩趕快逃好嗎」、「前列腺液就能致命」、「這句話……聽聽就好。我有同事就是那樣中了，對方也傻眼，然後就……結婚」。

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男性避孕有兩種方法

本港泌尿科專科醫生鄭冠中表示，男性避孕方法目前主要有兩種：避孕套及男性結紮手術，前者是一個屏障式阻截方法，阻止精子進入子宫，防止懷孕，若使用正確，成功避孕率高，也有可預防性接觸傳染病的好處。

男性結紮手術，對比女性結紮手術相對少人提及，鄭醫生指，男性結紮手術簡單，風險比女性結紮手術低，只需局部麻醉，在陰囊開一至兩個約5毫米的小切口，將輸精管取出然後切走1至2厘米，頭尾兩邊電焦再紮緊。

整個過程僅30分鐘，休息一會已可如常活動，術後頭3天不要做粗重工作、劇烈運動，頭一星期也不要進行性行為。直言這是一個很有效的方法，比女性輸卵管結紮手術更有效和風險較低。而論及成功率，鄭醫生稱，男士結紮達99.9%、男性避孕套使用得正確為97%。

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責任編輯：羅嘉欣