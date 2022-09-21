【邋遢老公】1個月不洗澡糞便沾底褲　人妻呻老公7大噁心習慣︰嘈到要離婚

▲ 台灣有人妻呻老公噁心，1個月不洗澡最難頂。

婚前婚後大不同？台灣有名人妻結婚後發現老公的壞習慣，她列出老公「7宗罪」，很多非常噁心，尤其最難頂是長達一個月不沖涼。人妻迫老公沖涼更嘈到要鬧離婚，可是為了兩子女不想家庭破碎，求助網民如何改變邋遢老公。

老公7大噁心習慣

台灣有名女網民於上周三（14日）在facebook群組「匿名2公社」發文，帖文題為「面對生活習慣不好的老公，該怎麼改變他？」，她列出老公多項壞習慣，大致可分為7種。她表示在結婚之前完全沒有發現，可能是奶奶照顧得好，結婚之後，老公的壞習慣慢慢浮現。7大噁心習慣包括︰

1. 全身煙味︰老公食煙全身都是煙味，人妻以前覺得男生抽煙很帥，現在只覺得很臭。

2. 吃宵夜變肥︰結婚以後從一個高大英俊的男人變成100多公斤的油膩男，才30幾歲感覺就很笨重。

3. 通宵玩手機︰熬夜，經常很睏很累仍不入房睡，癱在沙發上玩手機、看電視劇至凌晨二、三時。

4. 屙尿屙出界︰撒尿撒出馬桶不清理乾淨，又不喜歡洗手。

5. 糞便沾底褲︰大便完屁股不擦乾淨，內褲還卡大便。

6. 沒手尾︰臭襪子隨便丟在梳化上，早上起床不摺被。

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以上6項，人妻形容為是老公「小的壞習慣」，而最難頂的是第7項不沖涼，老公不喜歡洗澡，每次都要老婆強迫他去洗澡，最近一次他已經超過一個月沒沖涼。

污糟老公自我感覺良好

最大問題是老公不覺得是問題，自我感覺良好。早前事主見老公沖完涼，拍攝洗完澡的污垢，老公見狀零羞恥心，更用紙巾擦浴缸上的污漬，向老婆展示，帖文亦附有相關的照片，紙巾呈黑綠色附有一堆毛髮，網民驚覺噁心。老婆就被激死，說因而嘈到鬧離婚，

我都快氣死了，為了叫他洗澡這件事吵到要離婚，我們還有兩個小孩不可能就這樣離婚啊。

網民︰小朋友有樣學樣

人妻向網民求助，請大家想辦法，除了離婚要怎麼改變老公的生活習慣。有關帖文引起網民熱議，直斥人夫真的超級噁心，很多網民不明白何以事主能忍受床邊的污糟丈夫，可以跟他生2個小朋友。有人建議事主要比丈夫更污糟，「妳和老公鬥污糟，涼也不沖，屎也不抹直接上床睡，姨媽來時姨媽巾亂掉，睇下邊個頂唔順」，亦有人指離婚才是辦法，教壞小朋友有樣學樣點算好。更多網民留言見下圖︰

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責任編輯：王明芳