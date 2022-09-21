【明星修身】佘詩曼分享健身短片　阿佘操蜜桃臀派福利極養眼

▲ 阿佘真係冇得輸。

視后佘詩曼（阿佘）近年愛上做運動，空餘時就會做簡單運動保持美好身材，日前她便在社交平台分享做Gym的片段，片中見她雙手手握着單槓做深蹲，其臀部線條盡現，展現出靚靚蜜桃臀，又握着單槓做出不少訓練手臂的動作。

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做Gym操弗

之後她又玩輔助式引體上升訓練機，雙手緊握着手把的她上下拉動，不但見到其22吋的蛇腰，就連背肌都明顯盡現，見阿佘整個身形都冇得輸，不論手臂﹑臀部或腰間都零贅肉，相信她定必日子有功，才能有如此弗爆的身形，她更留言：「出得嚟行，預咗要還！等你食得咁開心吖喇！希望做到健身變成一種習慣。」

阿佘的圈中好友陳山聰及葉念琛亦有留言，分別是「竟然」及「受咗乜嘢刺激？」皆因阿佘以前甚少做運動，但她得天獨厚即使愛吃東西，食極不肥，令人羨慕。

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少吃多餐習慣

但近年阿佘因疫情關係，比之前更加注重健康，除了每日做30分鐘瑜伽外，更勤力做Gym，難怪令身形能保持如此苗條。

除了做運動，阿佘多年來都是保持少吃多餐的習慣，每天進食5-6餐，這個進食方法不但可以減少胃的容量，而且每次少量進食就能感受到飽腹感，不會長胖同時也不用捱餓。



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