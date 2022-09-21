  • 29°C
香港時間 : 2022921日 (週三) 13:58
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 英女王逝世 飯戲攻心 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 香港小姐2022 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【明星修身】佘詩曼分享健身短片　阿佘操蜜桃臀派福利極養眼

娛樂 13:35 2022/09/21

分享：

分享：

熱門 英女王逝世 飯戲攻心 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 香港小姐2022 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

阿佘真係冇得輸。

視后佘詩曼（阿佘）近年愛上做運動，空餘時就會做簡單運動保持美好身材，日前她便在社交平台分享做Gym的片段，片中見她雙手手握着單槓做深蹲，其臀部線條盡現，展現出靚靚蜜桃臀，又握着單槓做出不少訓練手臂的動作。

最新影片推介：樊亦敏專訪

【香港小姐】延續《宮心計》熱佘詩曼再演「三好」　拍保健廣告被讚保養得宜

做Gym操弗

之後她又玩輔助式引體上升訓練機，雙手緊握着手把的她上下拉動，不但見到其22吋的蛇腰，就連背肌都明顯盡現，見阿佘整個身形都冇得輸，不論手臂﹑臀部或腰間都零贅肉，相信她定必日子有功，才能有如此弗爆的身形，她更留言：「出得嚟行，預咗要還！等你食得咁開心吖喇！希望做到健身變成一種習慣。」

阿佘的圈中好友陳山聰及葉念琛亦有留言，分別是「竟然」及「受咗乜嘢刺激？」皆因阿佘以前甚少做運動，但她得天獨厚即使愛吃東西，食極不肥，令人羨慕。

    點擊圖片放大
    +10
    +9

少吃多餐習慣

但近年阿佘因疫情關係，比之前更加注重健康，除了每日做30分鐘瑜伽外，更勤力做Gym，難怪令身形能保持如此苗條。

除了做運動，阿佘多年來都是保持少吃多餐的習慣，每天進食5-6餐，這個進食方法不但可以減少胃的容量，而且每次少量進食就能感受到飽腹感，不會長胖同時也不用捱餓。
 

    點擊圖片放大
    +7
    +6

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【瘦身秘訣】46歲佘詩曼身材FIT過少女　4式動作簡易練出馬甲線＋老鼠仔
12:03 2021/09/03
【瘦身秘訣】46歲佘詩曼身材FIT過少女　4式動作簡易練出馬甲線＋老鼠仔
【香港小姐】延續《宮心計》熱佘詩曼再演「三好」　拍保健廣告被讚保養得宜
14:14 2022/09/01
【香港小姐】延續《宮心計》熱佘詩曼再演「三好」　拍保健廣告被讚保養得宜
【明星扮靚】佘詩曼參選港姐片段引關注　阿佘出道25年零走樣獲封凍齡女神
12:00 2022/08/17
【明星扮靚】佘詩曼參選港姐片段引關注　阿佘出道25年零走樣獲封凍齡女神
【明星豪宅】佘詩曼擁4物業市值1.5億堪稱「女樓王」　視后阿佘獨立屋逐格睇【多圖】
12:49 2022/08/18
【明星豪宅】佘詩曼擁4物業市值1.5億堪稱「女樓王」　視后阿佘獨立屋逐格睇【多圖】

你可能感興趣

【瘦身秘訣】46歲佘詩曼身材FIT過少女　4式動作簡易練出馬甲線＋老鼠仔
12:03 2021/09/03
【瘦身秘訣】46歲佘詩曼身材FIT過少女　4式動作簡易練出馬甲線＋老鼠仔
【香港小姐】延續《宮心計》熱佘詩曼再演「三好」　拍保健廣告被讚保養得宜
14:14 2022/09/01
【香港小姐】延續《宮心計》熱佘詩曼再演「三好」　拍保健廣告被讚保養得宜
【明星扮靚】佘詩曼參選港姐片段引關注　阿佘出道25年零走樣獲封凍齡女神
12:00 2022/08/17
【明星扮靚】佘詩曼參選港姐片段引關注　阿佘出道25年零走樣獲封凍齡女神
佘詩曼 娛樂人物職業 演員 香港小姐 娛樂行業 健身 運動

最高瀏覽

【癌症殺手】婦人肩膊痛求醫確診肺腺癌　癌細胞擴散1個月内離世
12:13 2022/09/20
【癌症殺手】婦人肩膊痛求醫確診肺腺癌　癌細胞擴散1個月内離世
【眼晴護理】女子戴足35年隱形眼鏡　做手術驚見眼球藏27塊鏡片
17:22 2022/09/20
【眼晴護理】女子戴足35年隱形眼鏡　做手術驚見眼球藏27塊鏡片
【CEO媽媽】買精誕兩名5國混血女　單身女強人教4歲女財商教育
14:11 2022/09/20
【CEO媽媽】買精誕兩名5國混血女　單身女強人教4歲女財商教育