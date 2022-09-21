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【港鐵票價調整】張欣宇建議車務表現與票價計算方式掛鉤　若鐵路服務表現好可跟通脹加價

社會 12:40 2022/09/21

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立法會議員張欣宇。（資料圖片）

政府昨日（20日）起展開新一輪檢討港鐵票價調整機制的公眾諮詢，為期3個月，目標於明年第一季完成檢討並落實。立法會議員張欣宇今（21）表示，建議日後將車務表現和企業盈利直接和票價計算方式掛鉤。

張欣宇於社交平台分享，設立港鐵的最根本原因，是社會期望其以高效和可持續的方式，為香港提供優質的鐵路服務，「商業運作」是提升效率的手段，但不能本末倒置反而成為目的。他認為，現時港鐵票價方程式側重於經營成本的因素，例如消費物價和運輸業工資指數的變動等。但最為人詬病則是，常常出現「賺大錢又壞車，仲加價」。

張欣宇建議，日後將車務表現和企業盈利，直接與票價計算方式掛鉤，從制度上讓運營者有更大誘因，投入在鐵路資產更新和提升車務表現；當鐵路服務表現質素好，票價亦可以跟隨通脹調整，從而維持公共服務的長遠財務可能性。

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責任編輯：黃悅晴

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