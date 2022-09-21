【著數優惠】澳洲西餐廳登陸觀塘推澳洲式早餐　買一份早午餐送兒童餐＋單點菜單8折

▲ Flames推出澳洲早餐。（圖片由餐廳提供）

繼鰂魚涌、牛頭角海濱匯、紅磡黃埔花園之後，JW Concepts旗下澳洲式西餐廳 Flames 第四間分店正式開幕，為觀塘區的旗艦店。新店除了提供沙律、燒雞、牛扒、意粉、薄餅、自家製蛋糕及甜品等等的澳式料理，更推出週末及假期獨有的「澳洲式早餐菜單」(Aussie Brekkie Menu) 和早午餐菜單Brunch Menu，讓觀塘區的食客都能在工廈林立的區域，在餐廳寫意氛圍下享受美食。

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澳洲式早餐菜單

為慶祝Flames觀塘店的誕生，創辦人Jason聯合廚師團隊研發食譜，推出「澳洲式早餐菜單」(Aussie Brekkie Menu)，菜式都是他在澳洲生活的回憶，款式簡單，有蛋、肉、蔬菜、麵包，均衡健康。還可搭配一杯奶泡的Flat White，一邊吃一邊撕開麵包沾上蛋汁，感受澳式早餐的風格。

「澳洲式早餐菜單」(Aussie Brekkie Menu) 包括煙三文魚班尼迪蛋、巴馬火腿班尼迪蛋、蘑菇煙肉焗蛋配酸種麵包多士、Flames 特盛早餐和意式雜莓熱鬆餅。Brekkie Menu供應期有限，只在週六、日及公眾假期，12:00nn - 3:00pm 供應。

澳式料理

單點餐單上有各款美食，包括沙律、燒雞、牛扒、意粉、薄餅等等，當中不可不提店中招牌葡式香辣燒春雞(Peri Peri Chicken)，整道燒春雞製作的時間長達至24小時，用獨門配方醃製接近1日，烹調時以160度蒸焗至八成熟，再風乾雞身，出爐前以大火320度焗脆雞皮，入口嫩滑而香脆。上碟時伴以同樣自家製的葡式Peri Peri 辣醬，辛香料包裹豐滿雞肉。

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Flames 提供適量選擇和可負擔的價格的澳式料理，滿足任何客人需要，好友相聚、家庭聚會、情侶約會各種場面，焦點菜式包括葡式香辣燒春雞配香草黃薑蕃茄飯、香草白酒煮青口配薯條、煙鴨胸扁意粉、卡邦尼薄餅和紅酒燴羊膝配忌廉薯蓉烤蔬菜等等。

餐廳指新店地方空間開揚，延續休閒餐飲的理念，設計用色都圍繞著城市的日照採光，建立悠閒景致，仿如置身澳洲大城小巷中的一隅。高樓底帶來良好通風，強調整個餐廳偌大寬闊的空間感。餐廳設半戶外用餐區，利用拉門和大窗框讓分隔開放式酒吧。餐廳就以偏深色木材作為點綴，呼應澳洲常見的建築素材——砂岩。餐廳內外，均擺設了當地常見的大型植栽，如琴葉榕。

餐廳另一大亮點，就是在大門正對的「紅酒展示牆」，牆櫃上放滿來自澳洲各地的葡萄酒產區和其他地區的27款紅酒，白酒，有氣酒，價錢由$240 起。

Flames

地址：觀塘鴻圖道51號保華企業中心地下1號舖

電話：2897 6618

營業時間：12:00nn - 10:00pm

新張優惠：單點菜單8折及飲品買一送一（只在星期一至日 3:00pm - 8:00pm 供應），需掃描QR code 登記成為會員方可使用此優惠。

週末兒童餐優惠：於週末惠顧任何 Brunch Menu 一份，即可免費享用兒童餐一份，買二送二，如此類推。只供應予10歲及以下兒童。

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責任編緝：蕭雅文