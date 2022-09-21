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【好聲好戲2】港姐宋宛穎聲線激似周海媚　潮偉+尚善合體盡展默契

娛樂 13:50 2022/09/21

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《好聲好戲》第二季由阮兆祥及馮盈盈擔任主持，第三輪出賽藝人有李佳芯（Ali）、袁文傑、陸浩明（6號）及黃俊豪，爭奪晉身決賽的最後一張入場券。

第三輪主席評判有汪明荃（阿姐）、金牌監製梅小青及聲演《神探伽俐略》「湯川學」的資深配音員潘文柏，其他評判團成員有配音員凌晞、李致林、黃啟昌、李鎮然、龍天生及黃鳳英，打氣團藝人則為黃美棋。

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阿姐改口讚6號

昨晚一集進入「拍檔聲演」環節，經過龍天生及黃鳳英特訓，三位出戰參賽者進步神速兼全部獲得滿分成績。

6號邀來宋宛穎（Sabrina）聲演《回到未嫁時》，化身黎明的6號「戲味」大有進步，更成功抹去不少司儀腔，梅小青：「浩明配黎明相當唔錯，好欣賞佢落咗好多努力。」曾叫6號返去做主持的阿姐，亦改觀：「萬能呀你！」

以復古造型亮相的Sabrina，聲線亦激似周海媚，00後的她更成功模仿90年代說話腔口，演出相當有驚喜，鳳英姐亦讚不絕口：「Sabrina，你可唔可改名叫Surprise呀？佢一講嘢，我就：『嘩！海味嚟？』」其他評判異口同聲讚Sabrina似足周海媚。

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潮偉+熊尚善合體

袁文傑找來《愛．回家之開心速遞》螢幕情侶滕麗名、「潮偉+熊尚善CP」合體聲演《野蠻奶奶大戰戈師奶》許紹雄向阿姐表白場口，合作多年的二人默契十足，一唱一和火花四起，袁文傑更大晒鬼馬跳脫Tone及多國語言，阿姐：「睇得好開心，好有喜劇感，估唔到袁文傑做得咁好。」

身為導師的龍天生則指：「我由頭都尾都好驚佢走Tone，千祈唔好出現文傑腔，後來我睄到佢（黃鳳英）笑，即係OK咗。」化身野蠻奶奶「O姐」的滕麗名同樣搶焦，以齊蔭波波頭上陣的她更神還原阿姐當年神韻。

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黃俊豪改善懶音

暫時「捧蛋」的黃俊豪則請來好友陳庭欣古裝上陣聲演《公主嫁到》，上兩回合輸到貼地的黃俊豪，今回合一洗頹勢，懶音甩嘴情況大有改善，喜劇感亦拿捏到位，黃啟昌：「係好好嘅示範，要配陳豪出嚟係冇可能，配音係要配個角色出嚟，見到佢演到。」黃鳳英：「真係刮咗對眼出嚟相看。」

因為之前聲演《執到寶》表現出色、獲封「TVB全面女藝人」的Ali，將聯同黃庭鋒聲演《男親女愛》，令《好聲》迷相當期待。到底Ali最終能否爭贏最後一張入場券、進身本周六（24日）晚播出的決賽呢？

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撰文 : TOPick柴犬出動

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