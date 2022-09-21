【著數優惠】必搶酒店「蟹之盛宴」自助晚餐　加$1多一位兼買2送1限量搶【內附優惠連結】

▲ 海景嘉福洲際酒店「蟹之盛宴」自助晚餐。（圖片由酒店提供）

踏入秋季，又到了嚐蟹的季節，今個秋季，海景嘉福洲際酒店的海景咖啡廊推出「蟹之盛宴」自助晚餐，從冰凍蟹類、日式卷物、泰式咖哩到中式大閘蟹，讓大家可以品嚐到不同的蟹料理，每位可以有一隻清蒸大閘蟹及每位三隻即開生蠔，KKday更推出了「2人同行+$1 多一位」優惠，明天（22日）中午12時限時必搶，大家不要錯過！

【限量搶– 加 HK$1 多 1 位】Cafe On M「蟹之盛宴」自助晚餐

只需HK$619+$1便可二人享用「蟹之盛宴」自助晚餐，人均只需HK$310（原價: HK$801/位，已包 10%服務費），大家只需輸入指定優惠碼「ICKK618」，方可享此優惠。

【限量搶 – 買 2 送 1】Cafe On M「蟹之盛宴」自助晚餐

星期一至四：成人收費HK$1,602/3位，人均HK$534（原價: HK$801/位）星期五至日、10月3-4日：成人HK$1,734/3 位，人均HK$578（原價: HK$867/位，已包 10%服務費)

自助晚餐75折優惠

搶不到有關優惠都不用擔心，KKday亦有推出低至75折的優惠，折後星期一至四成人價錢為HK$619/位 （原價: HK$801/位），小童 HK$373。星期五至日及10月3-4日的價錢為成人HK$670/位（原價: HK$867/位），小童 HK$424。每四位成人一同光顧，即送美酒一支。

優惠網址請按此。

優惠詳情：

優惠期（預訂期:）：2022 年 9 月 22 日 12:00 至 9 月 28 日 23:59

使用日期：2022 年 9 月 28 日至 11 月 13 日

地址：香港九龍尖沙咀東部麽地道 70 號海景嘉福洲際酒店 M 層

用餐時間：下午 6 時 30 分至下午 10 時

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

Follow TOPick ig 獎賞優先搶：https://www.instagram.com/topick_hket

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編緝：蕭雅文