【國慶】逾400名學生拍攝《少年中國說》音樂短片賀國慶　表演武術、中國舞、書法等

▲ 來自天水圍官立中學的學生表演中國舞。（蔡若蓮Facebook圖片）

為慶祝中華人民共和國成立73周年，教育局邀請逾400名中小學生，拍攝《少年中國說》音樂短片，並表演音樂、朗誦、武術、舞蹈、書法等。教育局局長蔡若蓮今日（21日）說，很高興看到同學積極參與拍攝，展現出香港年青一代的朝氣和活力。

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教育局課程發展處今上載《少年中國說》音樂短片，歌曲由內地唱作人許嵩及填詞人二水創作，節選梁啓超所寫的《少年中國說》文章內容。學生於影片中表演敲打中國鼓、中國舞、書法等，亦由前香港武術隊隊長、世界武術錦標賽男子南拳冠軍鄭家豪，帶領一班小學武術隊同學表演。8間近年於香港學校朗誦節集誦組獲獎的中、小學，超過200位同學，亦以普通話齊「誦」國慶。

另有近30位中小學《基本法》學生校園大使，亦於片段中進行升國旗儀式，並向國旗致敬。

教育局指，音樂錄像主要於西九文化區的室外空間及幾個新落成的博物館，包括故宮文化博物館等取景，認為香港的年青一代在這些「年青」文化新地標各展才藝，可展現香港的朝氣和活力。

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按短片片尾顯示，參與拍攝影片的學校，包括表演中國鼓的英華小學；負責朗誦的保良局蔡繼有學校、中華傳道會安柱中學等；表演武術的勵志會梁李秀娛紀念小學；表演中樂的嘉諾撒聖瑪利書院。合唱團則包括中華基督教會基灣小學（愛蝶灣）、聖士提反書院附屬小學、英華書院、香港華仁書院等。

蔡若蓮說，學生以以多元才藝體現「少年強則國強」的精神，很高興看到同學積極參與拍攝，展現出香港年青一代的朝氣和活力。她又說，未來應敢於擔當，為香港、為國家的發展作出貢獻：

回顧過去數十年，國家創造了一個又一個奇蹟，祖國強大興盛，我們感到自豪之餘，也應該敢於擔當，為香港、為國家的發展作出貢獻。

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責任編輯：黃悅晴