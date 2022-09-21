【英女王逝世】英女王國葬拜登坐第14排　特朗普諷刺：認識第3世界好時機

▲ 美國總統拜登出席英女王國葬儀式，獲安排坐第14排引議論。

英女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）國葬儀式在當地時間星期一（19日）上午11時舉行，來自全球多國的元首及代表均有出席，其中葬禮安排意外引起關注討論。美國總統拜登（Joe Biden）獲安排坐第14排，前總統特朗普（Donald Trump）認為此舉反映美國已「不被尊重」，同時出言稱拜登「有機會認識第三世界的領袖」，而有英國媒體便解釋，座位背後的安排原因。

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英女王國葬儀式在當地時間星期一（19日）上午11時舉行，約有2,000人出席國葬儀式，包括約500名外國政要，出席者座位表由白金漢宮禮賓辦公室及外交部負責制定，現任美國總統拜登就被外媒發現坐在第14排位置，拜登妻子、美國第一夫人吉爾（Jill Biden）就坐在拜登及瑞士總統卡西斯（Ignazio Cassis）旁邊。

拜登的前面世位置是波蘭總統杜達（Andrzej Duda），而坐在拜登後面的是捷克總理菲亞拉（Petr Fiala）。

至於最前排位置，是由查理斯三世（Charles III）與英國王室成員坐在西敏寺（Westminster Abbey）所坐。其次是歐洲王室成員，而丹麥女王瑪格麗特二世（Queen Margrethe II）則坐在外國賓客最前排位置。日本德仁天皇夫婦亦坐在第6排。

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美國前總統特朗普在其社交平台Truth Social發文，直指在其卸任後兩年，美國已不受尊重。他又表示如果他仍然在任，自己的位置肯定在前面，而他更稱這是讓拜登了解某些第三世界國家的好時機。他並以房地產領域來比較：「就像在政治和生活中一樣，位置決定一切！」

但據英國《每日郵報》報道，美國總統在國葬儀式上的位置，是出於皇家禮節（Royal protocol）的考慮，而不是出於預先的政治考慮。據《每日電訊報》報道，英女王國葬典禮上的座位安排，是由皇室規條決定。而不論國力大小，大英國協國家的政治領導人位置會靠前。

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而除了國葬儀式的座位安排引發討論之外，各國領袖接送方式也招外界關注。為集中保護各國代表政要，英國當局採取「巴士集中接送」往葬禮會場。惟當中也有例外，部分國家領袖被視為風險更高而可選擇乘坐專車，並由警員護送，其中拜登就是乘坐專車，但有報道就指，日本德仁天皇拒絕此項待遇，選擇搭巴士前往會場，被譽為展現謙厚美德的一面。

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責任編輯：羅嘉欣