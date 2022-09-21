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【法之帝國】與金宣兒合作新劇　安在旭走出抑鬱回歸戲劇圈　

娛樂 13:56 2022/09/21

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安在旭與「美魔女」金宣兒合作。

韓流現今席捲全球，要數到「韓流始祖」演員，其中一位必定是第一代「國民男神」安在旭。現已年屆50的他，在1994年出道後星途一帆風順，更演而優則唱；安在旭最近回歸戲劇圈，與「美魔女」金宣兒合作Viu Original原創劇《The Empire：法之帝國》，一場擁有慾望及偽善的生活不為人知的秘密隨即展開。

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曾陷人生低谷

雖然安在旭自90年代初出道後星途大開劇接劇，但他在2008年一度陷人生低谷，因為當年他主演的劇集收視不佳，開始質疑自己的演技和作品再無突破，終日苦惱淚流，導致患上嚴重抑鬱症。

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由男神變成住家男

幸好安在旭成功走出人生低潮，並於2015年迎娶比自己年輕11歲的舞台劇演員崔賢珠，婚後一個月宣布太太懷孕，翌年喜獲一女，到去年再為家庭添一子，湊成「好」字！

安在旭亦十分重視家庭生活，婚後明顯減少工作，樂於做湊仔公，不時在社交網晒出與家人在一起的幸福合照，瞬間從「國民男神」蛻變「晒娃狂魔」。

撰文 : TOPick柴犬出動

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