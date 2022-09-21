【馬田港原味】子女升小學可重拾主持工作　余思敏拍飲食節目趁機「搵食」自肥

▲ 余思敏與馬田遍尋「港」味道。

余思敏（Sammie）早年跟鄭中基結婚後，升呢成為兩孩之母，近日一對子女漸長，她亦開始重拾幕前工作。

Sammie與「港產百萬YouTuber」馬田主持的香港開電視新節目《馬田港原味》，將於下周一播出，兩位主持透過節目帶領觀眾走入本地不同農場、漁場、工場，搜羅特色食材及食物，感受「港搵．港煮．港食」快樂三部曲。

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節目主要講飲講食，Sammie笑言希望透過節目「自肥」，向馬田偷師，學煮不同菜式。

而問到Sammie有否因為今次拍攝而增磅？她表示不單沒有增磅，反而更瘦了一圈，認真令人羨慕，她說：「拍攝行程好趕同密集，好多外景又會開早，好彩平時湊小朋友返學都慣，但都多謝製作團隊配合到。而拍攝過程，好多長時間外景，加上正值暑假天氣炎熱、好多時都好曬，所以開工兩日已經曬黑咗好多。」

期待可與仔女同收看

近年Sammie主力照顧小朋友，幕前工作大減，未知她今次參與拍攝可有不習慣？她表示：「有適合又配合到時間（的工作）先接，始終都想平衡一吓工作同生活；現時一對仔女都大咗、返晒小學，的確多咗Me Time可以學下嘢、接下Job。」

她更表示子女對她再做主持期待已久，慶幸今次節目播出時間尚早，可與子女一同觀看。

▲ 林希靈主持《一公升眼淚》，探討疫下生活。

此外，另一新節目《一公升眼淚》於同日首播，節目由林希靈（Agnes）主持，以各行各業的港人在疫下逆境生活為題。

Agnes指拍攝期間感觸良多：「呢個節目應該係（我）入行以黎流過最多眼淚嘅節目，每次同嘉賓傾偈，好多時大家都會傾到眼濕濕。」令她最印象深刻的是失業劏房爸爸，她說：「感覺上疫情底下人真係好渺小，好無助，大家都過得好唔容易好艱難。」