【暴動罪成】涉2019年理大外暴動8人受審　7人被裁定罪成候判清潔工脫罪

▲ 2019年11月理大校園外發生衝突，事後10名男女被警方落案起訴暴動等罪，今（21日）於區域法院裁決。（資料圖片）

2019年11月理大校園外發生衝突，事後10名男女被警方落案起訴暴動等罪。當中2人早前承認暴動罪，其餘8名被告否認控罪，今（21日）於區域法院裁決，除43歲清潔工罪脫外，其餘7名被告被裁定全數罪成。法官裁決時指，示威者往往以弱者自居，佔得道德高地以博取同情，亦利用警方不能隨便使用有殺傷力的武器的原則以作對抗。案件押後至10月28日再訊，以待索取背景及勞教中心報告。

10名被告為女學生張永尚（21歲）、女學生林阡晴（25歲）、學生黃銘昊（19歲）、學生廖康良（22歲）、公司經理李屏樂（63歲）、商人易卓邦（28歲）、報稱無業的李家維（26歲）、清潔工人朱偉雄（44歲）、報稱無業的潘永杰（21歲）及運輸工人區海峰（24歲），被控1項暴動罪。

廖康良、區海峰另被控管有適合作非法用途工具罪，即廖在彌敦道及甘肅街交界一把鎚，及區於加士居道附近管有金屬索帶。李屏樂另被控在公眾地方管有攻擊性武器罪，即1個可發出雷射光束的裝置。

黃銘昊、區海峰早前分別承認暴動罪，黃已被判入勞教中心，區則還押侯判。餘下8名被告中，除朱偉雄罪脫外，其餘被告今被裁定全部罪成。

法官裁決時指，本案中警方未有使用實彈，而當中用作驅趕的布袋彈及橡膠子彈等亦非致命武器。法官指示威者往往以弱者自居，佔得道德高地以博取同情，亦利用警方不能隨便使用有殺傷力的武器的原則以作對抗。

法官續指，任職清潔工的被告朱偉雄在場為示威者提供急救，可被視作協助示威的手法，但亦可以被解讀好心到場救助傷者。雖然朱被捕時的反應異於常人，但非承認罪責。法官考慮到疑點利益應歸於被告的原則，裁定朱暴動罪脫。

法官指，被告張永尚當時佩戴手套有微量易燃有機溶劑，唯一可能的推論是張被捕前曾觸摸過汽油彈，這可排除她是碰巧在場的可能性。至於被告林阡晴自稱要到人多地方為傷者急救，卻於橫街游走。法官指，林只是處理示威者在衝突中所受的輕傷，其作用是令示威者繼續留在現場與執法人員抗衡。

法官又指，其餘被告被捕位置均在暴動區域內被捕，衣着與部分示威者相同，更有人帶備鐳射筆，唯一推論是他們並非路過或滿足好奇心而出現，遂裁定除朱偉雄外，其餘被告全數罪成。

法官將案件押後至10月28日再訊，以替各被告索取背景報告，廖康良、潘永杰另索取勞教中心報告。

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記者：梁錦麟