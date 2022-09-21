【放寬檢疫】旅議會：即使縮減0+3檢疫未必助業界復甦　促取消所有檢疫措施

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政府8月中旬起推行「3+4」安排，至今實行逾1個月，特首李家超昨天（20日）指正積極研究檢疫政策「0+7」相關方案，冀有序地放寬檢疫政策以方便旅客。旅議會總幹事楊淑芬今日表示，檢疫縮減至「0+3」未必對業界有幫助，希望當局取消所有檢疫措施。

楊淑芬接受電台訪問時指，雖然政府早前將入境檢疫要求改為「3+4」，議會收到多一倍外遊相關查詢，但只有約兩成人選擇出發外遊，即使縮減至「0+3」亦未必對業界有幫助，只要仍然要求旅客登機前持有48小時內核酸陰性證明，都不會有消閒旅客來港，認為措施只助港人外遊。

另外，對於以香港為母港之一的大型郵輪「海洋光譜號」，年初因應港府延長郵輪停運而調往新加坡。她則稱，其行程亦已計劃到2024年，即之前都不會回到香港如要重返香港作母港都要相當的時間，政府要盡快回應。

再拖多幾年就更覺得冇需要

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責任編輯：余思嵐