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【檢疫通關】瘋傳今日公布放寬0+3檢疫　港府怎回應？

社會 16:09 2022/09/21

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WhatsApp群組瘋傳放寬酒店檢疫的假消息，更冒認是路透社發出；港府已否認。（網頁截圖）：這是流料

大家期望港府盡快放寬入境檢疫，昨晚在WhatsApp群組已瘋傳，港府今天（21日）將公布放寬酒店檢疫至0+3，港府權威消息人士昨晚（20日）斷言指：這是流料！怎料，今天這條假消息再有英文版傳出，更冒認消息來自路透社！

有商界人士指，這條英文版流料，今天竟然騙到不少外籍商界高層，一度信以為真。　

假消息還有中文版。（網頁截圖）

昨日傍晚，不少政經界人士都在WhatsApp收到一份放寬檢疫消息，言之鑿鑿指今天早上10時半，特首李家超將召開記者會公布，政府10月1日起，將把目前入境檢疫由「3+4」（3天酒店隔離+4天居家醫學監察），放寬至「0+3」，還指9月22日起，港府將放寬一系列社交距離措施。
　　
這條言之鑿鑿的放寬檢疫消息，自然是流料，因為政府今早根本無記者會。港府消息人士更指，李家超昨日已5次強調，政府是「有序地」推進放寬的政策。換言之，港府研究的方案是「0+7」，不可能一下子放到「0+3」。

而且，港府昨晚也發了新聞稿，宣布9月22日至10月5日，維持現行社交距離措施不變，包括公眾地方4人限聚令，餐飲處所每枱最多8人，宴會活動不超過120人等等。換言之，傳聞中9月22日起放寬社交距離的清單，也全部是流料。

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責任編輯：余思嵐

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