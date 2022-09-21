  • 29°C
香港時間 : 2022921日 (週三) 17:22
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 英女王逝世 飯戲攻心 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 香港小姐2022 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【第5波疫情】今日新增5687宗確診個案　多9名患者離世【不斷更新】

社會 16:43 2022/09/21

分享：

分享：

熱門 英女王逝世 飯戲攻心 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 香港小姐2022 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

（馮漢柱攝）

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療職系）關慧敏今日（21日）出席疫情記者會交代最新疫情。

今日新增5687宗確診個案，包括5541宗本地感染個案及146宗輸入個案，並多9名患者離世。

【16:44】

香港李寶椿聯合世界書院所有學生都需住4幢的宿舍中，每幢出現數宗個案，同房者被列為密切接觸者。

【16:43】

截至9月20日，5至11歲兒童一針未打的人數有5.9萬，6個月至4歲間有11萬人，張竹君呼籲家長盡早安排子女接種。

【16:38】

對於幼童版復必泰疫苗開打時間表方面，張竹君指已收到藥廠的申請，正交由專家審批。關慧敏指，暫未收到2歲危殆男童感染何種病毒株的報告。

【16:36】

Omicron 變種病毒方面，9月20日個案中，感染Omicron BA.5佔整體個案77.5％，與昨日相若；感染BA.4佔整體個案6.5％、感染BA.2.2佔13.4％、感染2.12.1佔3.6%。

【16：34】

今日有526間學校呈報760宗個案，涉名647學生及113名教職員；過去7日有383間學校呈報2宗或以上個案。有10間學校有班級需要停面授課1星期，當中香港李寶椿聯合世界書院至今錄15名學生確診，涉及2個班別，詳情即看【下一頁】

院舍個案方面，有2間老人院舍及2間殘疾院舍出現確診個案，有5名院友疫染，共39人被列為密切接觸者，需要隔離。

【16：30】

關慧敏表示，多9名患者離世，涉及7男2女，年齡介乎66至92歲，有7人未打齊3針疫苗。昨日公布的一名2歲男童情況仍然危殆，正於基督教聯合醫院兒童深切治療部留醫，需要使用呼吸機，仍懷疑出現急性壞死性腦病。

現有2402名病人留醫，昨日新呈報6名病人情況危殆， 7人情況嚴重，目前共54名病人情況危殆、46人情況嚴重，其中 18人在深切治療部留醫。

【TOPick診症室】8歲童班禿頭髮及眉毛全脫落兼腹瀉　接受中醫治療調理血氣終改善

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳麗娜

相關文章

【第5波疫情】今增5,594宗確診　2歲男童染疫後疑現急性壞死性腦病【不斷更新】
16:25 2022/09/20
【第5波疫情】今增5,594宗確診　2歲男童染疫後疑現急性壞死性腦病【不斷更新】
【防疫措施】港府指須進一步穩控疫情　維持現行措施多2周至10月5日　
19:18 2022/09/20
【防疫措施】港府指須進一步穩控疫情　維持現行措施多2周至10月5日　
【復常之路】港大學者指疫情將受控成風土病　今年冬天後可考慮不需戴口罩
今日 11:00
【復常之路】港大學者指疫情將受控成風土病　今年冬天後可考慮不需戴口罩
【強制檢測】紅磡煥然懿居二座5人違強檢令　當中3人被罰1萬元
今日 12:16
【強制檢測】紅磡煥然懿居二座5人違強檢令　當中3人被罰1萬元
【放寬檢疫】旅議會：即使縮減0+3檢疫未必助業界復甦　促取消所有檢疫措施
今日 14:55
【放寬檢疫】旅議會：即使縮減0+3檢疫未必助業界復甦　促取消所有檢疫措施

你可能感興趣

【第5波疫情】今增5,594宗確診　2歲男童染疫後疑現急性壞死性腦病【不斷更新】
16:25 2022/09/20
【第5波疫情】今增5,594宗確診　2歲男童染疫後疑現急性壞死性腦病【不斷更新】
【防疫措施】港府指須進一步穩控疫情　維持現行措施多2周至10月5日　
19:18 2022/09/20
【防疫措施】港府指須進一步穩控疫情　維持現行措施多2周至10月5日　
【復常之路】港大學者指疫情將受控成風土病　今年冬天後可考慮不需戴口罩
今日 11:00
【復常之路】港大學者指疫情將受控成風土病　今年冬天後可考慮不需戴口罩
環境衞生 公立醫院 手術 張竹君 治療 疫情 衞生防護中心 衞生署 傳染病

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【眼晴護理】女子戴足35年隱形眼鏡　做手術驚見眼球藏27塊鏡片
17:22 2022/09/20
【眼晴護理】女子戴足35年隱形眼鏡　做手術驚見眼球藏27塊鏡片
【陳奕迅演唱會】Eason紅館舉行18場跨年騷　打擊黃牛公布兩大購票措施【附購票詳情】
今日 10:17
【陳奕迅演唱會】Eason紅館舉行18場跨年騷　打擊黃牛公布兩大購票措施【附購票詳情】
【CEO媽媽】買精誕兩名5國混血女　單身女強人教4歲女財商教育
14:11 2022/09/20
【CEO媽媽】買精誕兩名5國混血女　單身女強人教4歲女財商教育