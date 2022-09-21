【第5波疫情】今日新增5687宗確診個案　多9名患者離世【不斷更新】

▲ （馮漢柱攝）

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療職系）關慧敏今日（21日）出席疫情記者會交代最新疫情。

今日新增5687宗確診個案，包括5541宗本地感染個案及146宗輸入個案，並多9名患者離世。

【16:44】

香港李寶椿聯合世界書院所有學生都需住4幢的宿舍中，每幢出現數宗個案，同房者被列為密切接觸者。

【16:43】

截至9月20日，5至11歲兒童一針未打的人數有5.9萬，6個月至4歲間有11萬人，張竹君呼籲家長盡早安排子女接種。

【16:38】

對於幼童版復必泰疫苗開打時間表方面，張竹君指已收到藥廠的申請，正交由專家審批。關慧敏指，暫未收到2歲危殆男童感染何種病毒株的報告。

【16:36】

Omicron 變種病毒方面，9月20日個案中，感染Omicron BA.5佔整體個案77.5％，與昨日相若；感染BA.4佔整體個案6.5％、感染BA.2.2佔13.4％、感染2.12.1佔3.6%。

【16：34】

今日有526間學校呈報760宗個案，涉名647學生及113名教職員；過去7日有383間學校呈報2宗或以上個案。有10間學校有班級需要停面授課1星期，當中香港李寶椿聯合世界書院至今錄15名學生確診，涉及2個班別，詳情即看【下一頁】。

院舍個案方面，有2間老人院舍及2間殘疾院舍出現確診個案，有5名院友疫染，共39人被列為密切接觸者，需要隔離。

【16：30】

關慧敏表示，多9名患者離世，涉及7男2女，年齡介乎66至92歲，有7人未打齊3針疫苗。昨日公布的一名2歲男童情況仍然危殆，正於基督教聯合醫院兒童深切治療部留醫，需要使用呼吸機，仍懷疑出現急性壞死性腦病。

現有2402名病人留醫，昨日新呈報6名病人情況危殆， 7人情況嚴重，目前共54名病人情況危殆、46人情況嚴重，其中 18人在深切治療部留醫。

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記者：陳麗娜