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【最新疫情】學校共呈報760宗個案　李寶椿聯合世界書院全校停課一周

社會 16:38 2022/09/21

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衞生防護中心傳染病處主任張竹君。（陳靜儀攝）

新冠疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療職系）關慧敏今日（21日）出席疫情記者會，交代最新疫情。

今日有526間學校呈報760宗個案，涉名647學生及113名教職員，包括105間幼稚園、222間小學、186間中學、13間特殊學校；過去7日有383間學校呈報2宗或以上個案。有10間學校有班級需要停面授課1星期。

香港李寶椿聯合世界書院至今錄15名學生確診，涉及第11班3名學生及第12班12宗個案，校內4個宿舍均錄得個案，中心建議全校停課一周。張竹君說，該校學生會混合上課，加上有些課外學習活動，估計因此出現群組感染。

另外，早前已有班級停課的學校，再有新增班級須停課，其中蘇淅公學6A班27位學生中，有4人確診，該班須停課一周；荃灣心怡天地幼稚園ISLAND班，上午及下午班各有1名學生確診，其中1名教師會任教該兩班，該兩班均要停課一周。

院舍個案方面，有2間老人院舍及2間殘疾院舍出現確診個案，有5名院友疫染，共39人被列為密切接觸者，需要隔離。

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記者：黃悅晴

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