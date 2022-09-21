【仨心友行3】麥美恩劉穎鏇憶獨自來港發展眼濕濕　Ali自爆玩「鹹濕版」東南西北？

由黎諾懿監製及主持的一連8集《仨心友行3》從今日（21日）播出，今季邀得三位美女拍檔李佳芯（Ali）、麥美恩（Mayanne）及劉穎鏇（Tiffany）助陣，一起深入「秘密花園」體驗簡樸的田園生活，尋找最純粹的快樂。

Ali唔知醒

節目於今晚（9月21日）首播，率先登場的Mayanne以連身短裙「女神look」亮相，未料落車冇耐即破功，「村姑」上身的她用丹田大叫「好曬」，又「遙距」召喚諾懿，嘈到拆天！

其後聽說有異性「同屋主」，Mayanne仲秒變「Bling Bling眼」問有冇得揀，與由內而外均散發出陣陣「仙氣」的Tiffany極大反差。至於遲遲未現身的Ali原來唔知醒，甫飛車到埗便以笑遮醜狂Say Sorry，遭Mayanne妙語嘲笑：「Ali係視后嚟架嘛，梗係事後先出現啦。」

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Tiffany兒時有「隱形玩伴」

三女首項任務是「以物易物」換驅蚊艾草，席間遇上講潮州話的農村婆婆，美國回流的Tiffany更因而發掘出語言新技能！之後，眾人暢玩童年玩意「東南西北」，此時Ali居然自爆細個玩開「鹹濕版」？

至於Man爆孻女Mayanne，則聲稱擁有一對具摧毀性的「臭手」，相當耐人尋味……家中獨女Tiffany則自爆兒時有「隱形玩伴」，嚇到諾懿滴汗回應：「我哋呢個唔係靈異節目嚟。」

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Mayanne Ali報喜不報憂

明晚（9月22日）播出的第2集，諾懿為進擊的Mayanne請來謝東閔作客，謝東閔協助三女製作「雞屎藤」糕點之餘，又分享跟家人相處點滴。

其間Tiffany和Mayanne講到返港發展經歷時不約而同眼濕濕，Mayanne透露平日主要靠電話與分隔異地的家人聯繫感情，並謂自己通常報喜不報憂。

Tiffany則透露由於父親選擇留港陪她打拼事業，一家三口因而分隔兩地，而想到獨留美國的媽咪，Tiffany即忍不住哽咽：「我成日都好擔心媽咪，如果唔係父母咁大嘅Support入行，我諗我唔會做到依家，所以我好想做多啲成績出嚟，咁先算係對佢哋一個交代。」

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自言跟Mayanne一樣報喜不報憂的Ali，稱由舊東家轉投無綫時曾因人工落差而掙扎，為免家人擔心，她沒向家人提及並如常畀家用。

但Ali最後還是向李爸爸坦白了轉工遇到的困難及內心種種掙扎，即獲李爸爸大打強心針：「你去啦，你得架！」Ali坦言當時大感意外，所有不安感亦一掃而空！