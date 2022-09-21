【超市大搜查】日本雜誌評測17款潔面泡泡　4款A級清潔力強溫和不傷肌膚

▲ 日本雜誌評測17款潔面泡泡，4款A級清潔力強溫和不傷肌膚。

天氣炎熱，加上長時間戴口罩，皮膚油脂分泌旺盛，女士們要做好清潔和護膚步驟。市面上有眾多潔面產品，應如何挑選？日本雜誌《LDK the Beauty》近日評測了17款潔面泡泡，找出清潔力強兼不傷皮膚的最強產品。

影片推介：

評分準則：

測試一：清潔力

將唇膏塗在人造皮革上，然後用潔面泡泡清洗，比較各款產品的比較去污效果。

測試二：保濕力

用潔面泡泡清洗手臂，30分鐘後用儀器測量皮膚水分含量。

測試三：溫和程度

專家分析潔面泡泡的成分，針對主要表面活性劑的刺激程度進行評分，並檢查是否添加了具保濕、預防皮膚粗糙效果的美膚成分。

測試四：使用感

往容器中倒入泡沫，並將硬幣放在泡沫上，觀察會下沉多少，測試泡沫的持久度，以及質地是否綿密。

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根據測試結果，有4款潔面泡泡獲得A級，當中有2款更被評為「Best Buy」，分別是「FANCL Pure Moist Foaming Face Wash」和「RECiPEO Moist Washing Foam」。

以上2款產品在清潔力、保濕力方面均獲得高評分，可以保持皮膚滋潤，而不會洗走過多皮脂，同時所含的成分溫和，對皮膚的刺激性較小。

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責任編輯：羅嘉欣