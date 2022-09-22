兼擅醫療護理教育與學術研究　陳慧慈領軍東華學院五年內申請升格大學  

護理與輔助醫療專業面對人手短缺，擅長於這兩大範疇的東華學院，一直肩負培育相關醫療人才的使命。去年1月接任為第三任校長的陳慧慈教授，擁有註冊護士及國際知名護理教育學者兩大身份；加上曾在海內外多間大專院校累積豐富管理及行政經驗，正有助她推動這所自資專上院校在各個專業領域與時並進，並在五年內達到所須條件，實現升格成為大學的首要目標。



作為香港少數兼具實戰護理和行政教學經驗的大專院校校長，不少人均聚焦於陳慧慈校長和護理教育的淵源甚深，因此與銳意培育護理及輔助醫療專才的東華學院「一拍即合」。她對此深感認同。「我於1997年前已爭取香港護理教育學位化；其後20多年在香港理工學院（現為香港理工大學）、香港中文大學、新加坡國立大學、澳洲紐卡素大學等多間院校任教，歷任護理學院院長或副校長，熟悉高等教育運作及推展。事實上，我於2014年已應邀出任東華學院的榮譽教授，有感個人的專長和歷練，很符合這所處於成長階段的高等院校所需，也是促使我離港11年後重返故地的最大原因。」

▲ 作為註冊護士的陳慧慈，兼具豐富護理教育經驗。她期望可善用專長，帶領東華學院在五年內申請升格為私立大學。

取得專業認證 鼓勵終身學習



東華學院作為具醫療護理特色的自資專上院校，陳慧慈校長喜見當中多項護理及輔助醫療課程均獲得專業認可；而物理治療學士學位課程數月前更得到輔助醫療業管理局認證，屬首個獲認證的自資院校同類課程。上述課程自推出以來，不但深受莘莘學子歡迎，更成為不少轉職人士的首選，料可全面配合社會各界重視終身學習的趨勢，並滿足本港對醫護專才的殷切需求。



「隨着愈來愈多在職人士有志通過進修增值，啟發個人潛力，藉此尋覓更具發展前景的第二職業，如物理治療、職業治療等獲得專業認證的課程，除吸引具抱負的DSE（中學文憑試）考生申請外，更有不少對醫護行業感興趣的人士藉此轉換職業跑道，實現理想。」陳慧慈校長補充説。

▲ 第五波疫情期間，東華學院護理學院師生上門協助長者及有需要人士接種疫苗。

制定五年計劃 滿足升格條件



在港取得註冊護士資格，進而赴澳洲及英國攻讀大學的陳慧慈校長稱，深明不少人如她一樣，晉身專業後仍想繼續進修，她將致力推動東華學院成為提供多元專業進修機會的高等院校；配合為擁有副學位或學士學位的報讀人士提供學分豁免，冀鼓勵更多人投入在職進修，提升終身學習的能力。



接任為第三任校長，陳慧慈校長認為，要在前兩位校長建立的穩固根基中，做好承先啟後的角色，並要有破舊立新的勇氣，必須為學院發展作出短中長期規劃，故她甫上任便制定下一個五年計劃，明確訂立升格路線圖，期望憑藉過去在各地學府的豐富管理經驗，以推動東華學院成為優質著名私立大學作為首要目標，在群策群力下，逐步達成各項升格大學的必備條件。



2015年政府公布《成立私立大學的路線圖》，要求自資專上院校在申請大學名銜前，最少要在三個範疇取得學科範圍評審資格（Programme Area Accreditation，簡稱PAA）。而東華學院於2020年已在職業治療學科取得第一個PAA。陳校長將帶領學院團隊在未來數年全力以赴，爭取得到另外兩個或更多PAA，為升格大學披荊斬棘。

▲ 作為護理教育領域的著名學者，陳慧慈期望可提升學院的研究實力，達到升格大學的門檻。

提升研究水平 促成大灣區合作



「學術研究是我們發展重點之一！在各個升格大學的條件中，學術研究能力對自資學院而言具一定挑戰，但我們的學術人員用心教學之餘，仍不忘投入研究工作，因此最近我們也在『本地自資學位界別競逐研究資助計劃』中取得五個研究項目的資助，是對學院研究實力的肯定。」在英國取得博士學位的陳慧慈校長，本身也是護理教育領域的著名學者，其學術研究工作更是從未間斷。她期望可借助個人在研究上的經驗及能力，增強學院的研究實力。



前瞻未來發展，陳慧慈校長深信，在計劃增設放射診斷等新課程，繼續發揮於護理及輔助醫療領域的優勢之餘，東華學院更務必緊貼社會的發展步伐，一方面做好高等院校提供多元進修機會的角色，讓來自中學以至職場的學生都能掌握終身學習的能力；另一方面則積極與大灣區在合適的專業範疇開展合作，達致優勢互補，創造雙贏。



師生同赴暫托中心 為抗疫出力

▲ 疫情期間，陳慧慈喜見東華學院的師生同往啟德暫托中心參與服務，積極支持抗疫工作。

去年初上任適值新冠疫情挑戰，陳慧慈校長憶述，疫情爆發初期，她尚在紐卡素大學新加坡校區任職副校長，那時候當地更一度封城，所有課堂及考試均移師至網上平台。「我從中累積的經驗適用於東華學院，特別在疫情新常態下鼓勵及支持教學團隊引入數碼科技，推展網上授課。待疫情消退，可望發展為混合教學模式，以面授與網課雙軌並行，按課程設計及學生所需互相補足。」



身為註冊護士，陳慧慈校長尤感自豪是目睹在第五波疫情高峰期，逾600名師生主動報名到新落成的啓德暫托中心，照顧染疫長者，更因表現良好接獲患者的感謝信。「因人數所限，最終只有二百多名師生獲此機會參與抗疫工作。他們需佩戴全套抗疫裝備，以輪更制全日工作12小時，卻不覺得辛苦，更為有機會在疫情下到前線支援而感難能可貴，充分展現醫護人員對專業的承諾。」



東華學院網址：www.twc.edu.hk



（特約）