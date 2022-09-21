【Disney+劇集】《台北女子圖鑑》舉行記者會造勢　桂綸鎂形容劇中主角：就像是你的朋友幫

▲ （左起）《台北女子圖鑑》監製賴宇同、 陸明君、鳳小岳、林思宇、桂綸鎂、夏于喬、王柏傑及導演李芸嬋出席記者會。

改編《東京女子圖鑑》的Disney+原創台劇《台北女子圖鑑》將於今日（9月21日）在Disney+獨家上線。昨日（9月20）舉行網上記者會。

會上，演女主角林怡姍的桂綸鎂說拍攝過程雖然經歷疫情升溫一度停工，但首次在影集中貫穿全劇、角色年紀跨越20年，演起來既過癮又滿足，距離上次「台南幫」合體已經11個月，今天再度看到同劇演員，有種「同學會」的感覺。

至於為何找桂綸鎂挑大樑飾演女主角呢？監製賴宇同表示當初想找符合電影、影集類型，但具有台北都會感的演員，在千人的問卷中，小鎂都是首選。

小鎂表示，聽完故事大綱後心想：「我似乎辦得到喔！」覺得自己身為台北長大的女生滿適合演出的。

▲ （左起）林思宇、桂綸鎂、夏于喬、王柏傑。

首度合作拍戲

記者會主持人黃子佼則指出小鎂在影集中「少女感很強」，從20歲演到40歲毫無違和感，夏于喬也直呼：「她年輕的樣子好可愛！而且是女生喜歡的那種」。桂綸鎂透露自己重溫《藍色大門》時看到自己17歲時的眼神，找到自己年輕時的模樣。

王柏傑在戲中是桂綸鎂的青梅竹馬，二人雖然認識多年，卻是第一次合作拍戲，王柏傑說看到小鎂進入角色的另一種面貌，讓他印象深刻。桂綸鎂也說王柏傑是她在劇中最有火花的，形容他像大樹般守候她，為她遮蔭、給她依靠，是個安靜且沉穩的存在。

鳳小岳則是繼《女朋友。男朋友》後與桂綸鎂再續前緣，開心表示在拍攝現場有種老朋友重逢的熟悉感，與小鎂拍戲空檔更是抓緊機會聊天。鳳小岳說過去曾出演過霸道總裁類型的角色，但為了小鎂立刻答應接演，笑說自己私下與霸道總裁差很多，但在《台北女子圖鑑》會呈現不同面向的霸道總裁。

▲ （左起）桂綸鎂、鳳小岳。

桂綸鎂如女神

記者會上有兩位未能出席的圖鑑男：張孝全和石頭，以影片向「林怡姍」桂綸鎂致意，感謝這位獨特的前女友，也希望這部劇集能獲得更多人的共鳴。石頭在影片中提到：「我的角色對婚姻抱持著開放的態度，劇中我跟小鎂有非常激烈的對手戲。敬請期待。」讓人產生無限想像。

男神張孝全在劇中演不婚主義者，表示與小鎂再合作很開心：「這次合作，我們還滿有默契的，過程非常開心愉快。」但說到好朋友王柏傑，張孝全話鋒一轉：「雖然我們的篇幅很短，但他的嘴巴還是一樣的……很賤。」

他對無法到記者會現場感到抱歉，影片最後搞笑地「交棒」給好朋友，「如果記者沒有點的話，可以找王柏傑！他有很多點。」

說到與桂綸鎂合作的心得，夏于喬和林思宇都表示與小鎂拍戲前，對她的印象就是女神般的存在，第一次在劇組看到小鎂，兩人都有種粉絲近距離看到偶像的超現實感。

反倒是小鎂立刻給予笑容和擁抱，迅速營造「閨蜜感」，加上開拍前的台南小旅行，讓「台南幫」在短時間內拉近彼此距離，就像真的從小一起長大的玩伴，無話不談。今天記者會上再合體，腦中湧現去年的那趟台南行。

▲ （左起）陸明君、鳳小岳。

往台北追夢

故事主角林怡姍在台北追夢的過程中，除感情和友情，職場也是一大重點。陸明君飾演的行銷部主管，是桂綸鎂的職場心靈導師。

陸明君說：「我主要的戲都是跟小鎂綁在一起，感覺上我比較像是小鎂的先驅，是從南部上來的，她渴望的是我這個形象的位置，幹練、俐落的一個台北女強人的樣子。」陸明君更精闢形容光看演員陣容就像「佛跳牆」一樣，搞笑地說：「就算是一個小香菇，擠進佛跳牆也很突出。在這個時候播出，特別療癒人心。」

陸明君說印象最深刻的是跟Allen（鳳小岳飾）吵架的戲，「我跟小岳是第一次合作，然後我們聊了很多跟表演有關經驗，他有一個workshop，我跟他分享自己在workshop學到東西，所以一起演這場戲的時候，反而很自由、很real，我覺得跟他的爭執也很real，沒有硬要表現。」

桂綸鎂最後在記者會上也對觀眾喊話：「這部影集會讓你有心有戚戚然的感覺，你不敢想說的話，林怡姍替你說，林怡姍就像是你的朋友，幫你加油！」

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