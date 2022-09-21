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【暖男爸爸】泰國拍戲遇意外後買重保險　鄭中基為家人買逾20份保單

娛樂 16:46 2022/09/21

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鄭中基為富衛拍攝新廣告。

鄭中基（Ronald）憑「暖男爸爸」形象成功入屋，早前他為富衛香港拍一系列以「超基本、勁方便」為主題的宣傳片，並由即日起於各大網絡及電視平台播放。

Ronald與富衛香港已合作過3次，近年其演藝作品浪接浪，更提升「入屋」人氣，促成今次第4度合作。

最新影片推介：樊亦敏專訪

在廣告片中，Ronald放下了「暴龍哥」、「暖男爸爸」以及「闔家辣」等經典造型，換上橙色西裝的斯文裝扮示人。Ronald一開口即以他經典的幽默風格，招牌式的「Wee」打招呼，並一口氣數出富衛網上投保平台「超基本」、以及三大突破網上投保界限的嶄新保險產品。

鄭中基為保障自己和家人，買了逾20份保險。（大會提供）

每年身體檢查

鄭中基一向是歌影視三棲紅人，過去數年工作產量超高，由演唱會、電影劇、電影到YouTube頻道，成功雄霸不同媒體。

在各項繁重工作背後，原來Ronald非常注重健康，每年也接受身體檢查，曾在泰國拍電影發生意外的他更極為重視保險保障，希望自己及家人獲得更全面的健康保障。

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買逾20份保險

提到對保險保障的看法，Ronald認同「超基本」這個概念：「演藝人經常面對各種拍攝和表演工作，我又是一家之主，保險的保障概念對我們一家四口真的是必需品，人壽、醫療及危疾保險是一定的，是基本需要。」

Ronald續說：「如廣告片中提及保自己保車保貓貓狗狗保健康保埋工人，真的不是誇張，估計我已經為自己、家人及員工購買了超過20份不同的保險。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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