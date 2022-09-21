【預防猴痘】猴痘疫苗計劃10月5日展開　4類高風險人士10月3日起可預約

▲ 高風險群組接種猴痘疫苗計劃將於10月5日起展開。（資料圖片）

衞生署今日（21日）公布，高風險群組接種猴痘疫苗計劃將於10月5日起展開，10月3日起可預約。



在計劃下，4類高風險目標群組人士可以自願形式接種猴痘疫苗：

曾進行高風險性行為，例如擁有多名性伴侶、性工作者、過去12個月有性傳播感染史

負責照顧猴痘確診病人的醫護人員

處理動物傳染痘病毒的實驗室人員

當本港動物出現猴痘個案時有較高暴露風險的照顧動物人員

由10月5日起，衞生署將於轄下6間社會衞生科診所，包括灣仔男性社會衞生科診所、灣仔女性社會衞生科診所、油麻地男性社會衞生科診所、容鳳書社會衞生科診所、粉嶺社會衞生科診所和屯門社會衞生科診所，為有高風險性行為的到診者提供接種服務。相關人士可向其到診診所索取更多資料，診所詳情可參考網站。衞生署九龍灣的綜合治療中心、伊利沙伯醫院及瑪嘉烈醫院的特別內科診所亦提供接種服務。



至於醫護和實驗室工作人員，醫管局和衞生署會提早於9月26日起，分別在醫管局職員診所及衞生署部分診所為其處於高暴露風險的員工接種疫苗。其他高風險目標群組人士，包括非衞生署社會衞生科診所到診人士，衞生署已設立兩間指定猴痘疫苗接種中心，包括油麻地炮台街145號油麻地賽馬會分科診療所3樓，一周7日早上9時至晚上8時開放；灣仔皇后大道東284號鄧志昂專科診療院7樓，周一至周五下午5時30至晚上8時開放、公眾假期除外。屬於高風險目標群組人士可於10月3日起透過電郵（mpv_booking@dh.gov.hk）或電話（2547 1900）預約。



因應本港9月錄得1宗猴痘輸入個案，港府已啓動猴痘準備及應變計劃下的戒備級別，顯示對本港市民造成的即時健康影響屬於低。當局建議使用第三代疫苗為確診個案的接觸者安排暴露後接種疫苗，以及為高暴露風險人士安排暴露前接種猴痘疫苗，建議須接種兩劑疫苗，而曾接種天花疫苗的人士則只需接種1劑。首批第三代疫苗（JYNNEOS）已運抵香港，並會分發為猴痘疫苗接種計劃之用，預期可為12萬人接種疫苗。

中心呼籲，市民若屬於高風險目標群組，應盡快接種疫苗。

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責任編輯：黃悅晴