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【英女王逝世】英女王國葬喊到溶妝被指做戲　梅根返美前傳求見老爺單獨對話

親子 17:40 2022/09/21

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有傳梅根返美前求見老爺國王查理斯三世。

英女王伊利沙白二世逝世全球關注，皇室成員齊集周一（19日）舉行的國葬，9歲喬治王子及7歲夏洛特公主都有出席，而淡出皇室、移居美國的哈里王子與夫人梅根，亦現身送別嫲嫲。不過，梅根喊到溶妝被指做戲，近日傳出她返美前求見老爺國王查理斯三世，希望能與對方單獨對話，被視為翁媳破冰的機會。

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皇室翁媳破冰好機會

據英國《每日郵報》報道，曾在美國媒體NBC、MSNBC電視台擔任資深娛樂記者的皇室專家Neil Sean，日前在YouTube頻道中稱，他從可靠的消息來源得知，梅根已發出一封正式信函給國王查理斯三世，希望在她返回美國加州看望一對子女前，能跟國王進行一對一會面。Neil Sean表示︰

梅根的舉動非常勇敢，這將是一個消除誤會、辨別對錯，並解釋他們過去兩年所做事情背後理由的機會。

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他讚賞梅根的行為，「無論你怎麼想，你必須佩服梅根的自信」，目前還不清楚這封信是否足以讓哈里夫婦與皇室和解。即使熟悉皇室如他，也不知道這繼續下去將如何發展。他提及，按照皇室慣例，如想與國王見面必需寫信，信件將會傳到國王手上。

眼妝太濃被批評不尊重

自英女王離世後，梅根每逢現身悼念女王的場合，總會引來不同的抨擊。她日前於倫敦西敏寺出席女王國葬儀式時，有批評指她眼妝太濃、與哈里在教堂手牽手、離開時疑露出淺笑等，都顯得不尊重這種莊嚴的場合。此外，梅根向女王靈柩行屈膝禮，看著英女王靈柩移至靈車，準備移送至溫莎堡時，她當場落淚，甚至哭至溶妝，都被指全是演戲，有人笑稱「不要忘記她是女演員」。

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另有一段小插曲，英國廣播電視台（BBC）直播英女王國葬，當一眾高級皇室成員列席在教堂時，鏡頭一度拉近，惟近鏡下的梅根被一支大蠟燭遮擋。無獨有偶，《天空新聞網》（Sky News）直播畫面亦出現同樣情況。有網民認為純粹巧合，也有人覺得是攝影師故意之舉。

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責任編輯︰王明芳

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