【最佳懲罰】中三學生不慎劃花私家車　車主要求做一套試卷抵銷

▲ 中三學生不慎劃花了私家車，車主只要求他做一套試卷便可抵銷維修賠償。

人誰無過，最緊要知錯能改！一名中三學生，因為不小心劃花了私家車的車頭，弄花了兩條長痕，不過中三學生未有因此不顧而去，反而留下一張寫有近150字的道歉及聯絡的字條。而車主得悉是遭一名中學生劃花他的車，不但未有生氣，竟要求該學生做一套試卷來抵銷維修費，網民大讚車主的懲罰方式既可愛又有愛，也充滿正能量，比體罰好多了！

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綜合内媒報導，9月12日中午，浙江省麗水市松陽縣，車主徐恩明正準備開車外出時，發現車窗玻璃上貼了一張小紙條，寫著：

對不起，叔叔或阿姨，我們不小心開車撞到了您的車子。抱歉把您的車子撞出了一個（條）劃痕，並且還挺長的，而我們的不小心也導致我們也摔倒了（不用擔心，我們就是擦傷，沒什麼大礙），我們真的不是故意的，以後我們會注意的！希望您能原諒我們，打擾了！我們還是學生沒什麼錢，如果你真的要我們賠償的話，我們會盡力賠償您的。您可以加我們的QQ或微信。對不起，打擾您了！

該名學生甚有擔當，表明沒甚麼錢，但仍會盡力去賠償，不過徐先生看到車子上這兩條劃痕，預計維修費大約600元，他聯繫上了劃傷車子之人，但意外得知他還是一名中三的學生，於是決定免除其經濟方面的賠償，不過徐先生有感孩子純真善良，所以問該學生：「成績怎麼樣？做一套試卷怎麼樣？」

徐先生以做一套試卷作為懲罰，畢竟該學生是做錯了事，要讓他長點記性。這是徐先生要求的賠償方式。據悉，該學生已經履行約定，當天晚上便去買了一本試卷，並且認真做好了兩頁卷。

這宗消息引發了網民廣泛的討論，不少網民大讚徐先生有愛心，指這樣的懲罰方式既可愛又有愛，也充滿正能量，比謾駡和體罰好多了！「相當好的教育方式！」、「我覺得孩子和車主都是好人，很有愛」、「錢是父母的，做卷是自己的。孩子:我真的會謝！」，不過也有網民以學生的角度，鬼馬地指「小孩：還是讓我爸媽賠錢吧！」、「還是賠錢吧……太狠了」

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責任編輯：王明芳