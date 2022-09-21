【夫妻關係】新婚老公性慾急降僅20分鐘了事　人妻想離婚︰每次吵架都關於性

▲ 人妻抱怨新婚老公的性慾急降，每次僅20分鐘了事，有離婚念頭。

性生活是維繫夫妻感情的元素之一，床事不合有機會導致婚姻裂痕，台灣一名人妻在網上抱怨稱，跟老公拍拖5年，結婚快將1年，但老公的性慾近2年急降，由以前幾乎每天做，到現在只是每周一次，每次僅20分鐘了事，令人妻感到相當無癮，有離婚念頭。

該名人妻在網上討論區Dcard發文表示，兩夫妻的年紀相差10載，老公36歲、自己26歲，是老公的初戀，之前沒有性經驗。兩人拍拖5年後拉埋天窗，目前結婚快將1年。人妻形容拍拖初期，幾乎每次見面都會大戰一場，但不到兩年頻率漸漸下降，兩人更經常為「性事」吵架。

平常我們幾乎不爭吵，但是只要每次一吵架，都會吵很兇，吵的都是關於性。

放工回家只顧打機

人妻透露老公的工作性質是坐一整日，冷氣也吹足一日，收工後回家只想打機放鬆，每天生活如是。人妻認為老公的性慾很低，每周只需求一次，每次不到20分鐘。她曾為此與老公溝通，又買保健食品給他，或提出一起做運動等，但他永遠有藉口推卻。

在一起這麼久到現在溝通過好多次，讓我真的覺得心很累，也看不到任何改善。」人妻感到相當無癮，但她坦言老公除了性生活無法滿足她，其他方面幾乎無可挑剔。

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結婚之前，她以為性生活在婚姻中不會佔太多部分，「但後來我發現我錯了，『性』這事，真的很容易變成（吵架）導火線」。她猶疑到底應否與老公繼續走下去之時，老公最近卻提出想生BB，但她沒有意欲，故詢問網民意見。

因為我已經開始後悔結婚了⋯⋯我不想到時候有小孩時變得更複雜，反而讓這個婚姻變得更難離。

網民︰性事不合影響夫妻關係

網民紛紛討論性事在婚姻中是否重要因素，有人認為夫妻要有愛有性，需要肉體交流，性事不合會影響夫妻和諧；有人卻認為激情的性事跟經濟狀況相比，後者比較重要。點擊圖片即睇更多網民意見︰

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責任編輯︰王明芳