【3區污水陽性】涉數碼港貝沙灣及柴灣樂軒臺等多個屋苑　派21萬個快測包

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政府今日（21日）表示，南區、北區及東區污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約21萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。



快速測試



南區 — 碧瑤灣、貝沙灣及鴨脷洲邨

北區 — 富康園、山翠苑、廣福苑、百福花園、禎祥園、豪峰嶺、昌盛苑及彩園邨

東區 — 樂軒臺、宏德居、景翠苑、怡翠苑、仁樂大樓、金源洋樓、永利中心、建業大樓、滿華樓、文華樓、環翠邨、柴灣邨及連翠邨

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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責任編輯：余思嵐

