【濕疹困擾】港男工傷致7成皮膚誘發濕疹陷負面心理　免費心理輔導服務支援情緒困擾【內附連結】

▲ 患者睢先生由初時右手臂上的幾點紅疹，再慢慢擴散至整隻手和腳部以至下體，最嚴重時是7成皮膚都有傷口。（受訪者提供）

異位性皮膚炎（濕疹）是香港常見的皮膚病，每5人便有一人在不同時期患有濕疹。皮膚及性病科專科醫生陳俊彥指，此症病情反覆，患者除了日常生活受到嚴重影響之餘，其反覆發病更會令他們壓力及負面情緒大增，甚至可能產生自殺傾向。

皮膚是人體的天然屏障，陳俊彥醫生指皮膚一旦不能正常運作，致敏原和細菌就有機會入侵身體，令免疫系統產生過敏反應，導致濕疹。

任何年齡的人都有機會出現濕疹，如27歲的翟先生，約3年前在地盤工作因工受傷，其傷口更引發了濕疹。由初時右手臂上的幾點紅疹，再慢慢擴散至整隻手和腳部以至下體，最嚴重時是7成皮膚都有傷口。這嚴重情況持續大半年，並不斷反覆。

全身又痛又癢

最令翟先生困擾是全身大範圍的傷口，不斷出水又發出臭味，而且極度痕癢又痛。他說：「當時全身都是傷口流膿出血，沖涼時特別痛，冬天可以隔幾日沖涼，但夏天避無可避，那種刺痛的感覺就像千枝針插在身上，受刑一樣極難受。」即使睡覺時同樣受折磨，因為傷口流出的膿水會黏著床鋪，撕開時又是劇痛；加上痕癢難當，根本無法入睡，翌日卻仍要硬着頭皮工作。

▲ 翟先生在夏天時會用舒膚帶包着手腳外出，卻遭到路人嘲諷，飽受歧視。(被訪者提供圖片)

翟先生外出時更受盡歧視，當無可避免要坐小巴時，其他人看到他滿身傷口更會即時彈開。夏天時他用舒膚帶包着手腳外出，曾聽到路人說：「包到木乃伊般還出街」，種種嘲諷和嫌棄令他十分難受，加上病情影響工作致收入大減，經濟壓力沉重。他直言當時曾有幾次衝動想跳出窗輕生，幸好近來病情總算有所好轉。

破除濕疹誤解

濕疹患者在忍受皮肉之苦外，還要飽受歧視，進而嚴重影響情緒健康，令病情進一步惡化，變成一個惡性循環。陳醫生認為關鍵在於大眾對濕疹的眾多誤解，首先，濕疹並非傳染病，而是免疫系統受影響而引致的皮膚病，並不會傳染他人。

遺憾是不少人將濕疹與具傳染性的癬混淆，皆因兩者病徵都是痕癢、泛紅、脫皮及長期炎症性皮膚增厚等。陳醫生說：「癬由真菌所感染，是可傳染的，可透過做好個人衞生以作預防。濕疹的成因是遺傳及致敏原等引起，不具備任何傳染性，不用擔心會傳染家人或朋友。」

▲ 皮膚及性病科專科醫生陳俊彥指，大眾需要正確的濕疹信息，減少誤解才能正面對待濕疹患者。(被訪者提供圖片)

有說嬰幼兒患濕疹是由於孕婦或母乳媽媽不忌口所致，陳醫生強調這是毫無科學根據。「正確做法是餵哺母乳，孕婦服用益生菌，以及為寶寶做好補濕，均可減低嬰幼兒患濕疹的風險。」反而先天因素更值得留意，如父母患有濕疹，子女便有較高機會患上濕疹，同時有較大可能出現其他過敏症，如哮喘、鼻敏感等。同時也要注意，有機會經外在及後天因素而引發濕疹，包括清潔劑、人造衣料等刺激物；致敏原如塵蟎和某類食物，以及環境因素如季節變化等。

至於戒口方面，陳醫生認為濕疹患者不宜盲目戒口，如戒吃牛肉是沒有科學證據支持。而過度戒口亦有可能引起營養不良，影響子女的健康及成長。「家長應詢問醫生意見，才戒吃引致敏感的食物。建議濕疹患者只需按健康飲食原則，例如低糖、少紅肉、少辛辣飲食及避免飲酒、咖啡等便可。」

免費心理輔導服務

有研究指出，5成以上兒童濕疹患者感到不開心或抑鬱，有逾6成人因照顧患者而睡眠受影響；至於成人濕疹患者，亦有研究顯示其抑鬱程度與癌症患者差不多；焦慮程度更高於中風或糖尿病患者。多達44%濕疹患者曾有輕生念頭；36%更有可能曾經自殺。

▲ 兒童免疫、過敏及傳染病科專科醫生何學工認為濕疹有機會令患者出現抑鬱、焦慮症。(被訪者提供圖片)

兒童免疫、過敏及傳染病科專科醫生何學工建議濕疹患者保持平常心，不要過度聚焦皮膚問題，可多與「同路人」聯繫分享，互相支持，另外多做適量運動強健體魄兼減壓，休息充足避免熬夜；加上家人多體諒、多鼓勵，適時提出實用建議，均有助患者平靜心情，改善病情。濕疹關注組及香港過敏協會近來便推出濕疹患者免費心理輔導服務，為有需要的濕疹患者及照顧者提供專業心理及支援服務，協助他們紓緩情緒困擾及減輕壓力。

記者：劉妙賢