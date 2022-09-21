【兒童藥箱】小童平安藥包助紓緩新冠肺炎及常見病　藥劑師建議家長準備「看門口藥」

▲ 藥劑師建議家長可為小朋友準備看門口藥。

子女生病，爸媽無比心痛，尤其新冠肺炎確診持續高企，有備無患，家長宜為小朋友準備好藥物。「醫護行社區藥房」設有專為小朋友而設的配藥服務，藥劑師建議父母們可在家中準備好「小童平安藥包」，有關藥物有助紓緩新冠肺炎及一般常見病。

宜準備小童平安藥包

「醫護行社區藥房」（下稱「醫護行」）是一所由藥劑師主理的非牟利社區藥房，上周五（16日）其facebook專頁介紹了藥劑師「看門口藥」配藥服務，有關資訊值得各位爸媽細看。醫護行藥劑師指出新冠病毒確診數字持續高企，新聞報道中有小朋友患上重症，不少家長擔心小朋友不幸中招後不知如何處理，亦擔心長遠對小朋友的影響，為了臨危不亂，建議家長準備定看門口藥及相關資訊。

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醫護行藥劑師向TOPick提及有關看門口配藥服務中的藥都屬於「紓緩症狀藥物」（symptomatic relief），紓緩各種不適症狀，留意並不是殺病毒或者殺細菌，所以亦不只適用於新冠肺炎，普遍用於小朋友患常見病作看門口是可以的。

有關「小童平安藥包」清單可分以下7大用途及相關藥物︰

1. 化痰︰Acetylcysteine 200mg（與橙樹化痰素成份一樣）或Ambroxol 30mg/mL

2. 退低燒︰Paracetamol 250mg/5mL（與必理痛藥水成分一樣）

3. 退高燒及消炎︰Ibuprofen 100mg/5mL（布洛芬藥水）

4. 驅痰/止咳/紓緩氣管收縮︰Prospan 保咳定止咳露

5. 抗敏收鼻水︰Cetirizine 1mg/mL

6. 紓緩喉嚨痛︰得果定殺菌喉糖（檸檬味/橙味）、Difflam特快靈消炎喉糖（檸蜜味/橙味/薄荷味）、Difflam特快靈喉嚨消炎噴劑

7. 止瀉用︰Lacteol Fort力多爾止瀉藥

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了解病歷才能配藥

家長要留意以上藥物需經由藥劑師核對和諮詢後才可配發，未必適用於所有人，需知道尤其兒童用藥有較多注意事項，藥劑師需要多了解病歷才能配藥，會按個人情況為小朋友準備藥物，並提供詳細諮詢和支援。

家長為小朋友配藥前，告知藥劑師小朋友名稱、精準年齡和體重之外，也要告知子女有否任何藥物敏感、G6PD缺乏症（蠶豆症）、任何慢性疾病、需要服用的長期藥物等。

不論大人或小朋友，確診期間應注意休息和水分攝取，如果小朋友出現不同症狀，藥劑師可以對症下藥，透過看門口藥紓緩身體的不適。

家長除了為子女配藥之外，亦宜跟藥劑師了解如何正確用藥、如何去評估小朋友情況，以及了解甚麼情況下需要帶小朋友去看醫生或急症。此外，醫管局亦提供新冠指定診所服務予有需要人士，一般建議5歲或以下的兒童到診所獲得適切診症。

內容獲「醫護行社區藥房」授權轉載，了解更多【按此】

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責任編輯：顏紫燕