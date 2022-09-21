【為人師表】K3女兒患語言遲緩遭老師嘲笑　媽媽忿忿不平欲投訴

▲ 就算唔投訴，都要讓老師知道感受。

為人師表，應該有教無類，用愛與關懷去教導學生。不過有幼稚園老師竟然嘲笑患語言遲緩的學生，令到媽媽忿忿不平，考慮要向幼稚園投訴。

原PO在臉書《爆怨公社》，育有2孩的一位台灣媽媽在網上發文，她就讀幼稚園的細女患有語言遲緩，聽不太清楚部分的高頻音，接受了兩年的語言治療後，已經進步很多，現在溝通都正常。今年8月轉到新學校上課，近日去接女兒下課時，老師分享和女兒的對話，女兒說了一段話，老師回答：「妳竟然會說話！」女兒則表示：「對啊，我會說話」，老師則哈哈大笑，「好好笑喔」。

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由於媽媽要接大女下課，所以當刻沒有投訴或深究，後來，媽媽回想起來，覺得這位老師很有問題，而且在其他事情上亦表現出不負責任的態度，令她很想向校長投訴，但又擔心會影響孩子，令女兒在學校受到不好的對待，於是向網民請求對策。

貼文引起熱議，有人認為媽媽應該馬上讓老師知道自己的感受，「當下聽了不舒服就要告訴老師，要學著讓別人知道我們的需要及感受，別人才會懂得體恤我們」，不過都有人認為，講者無心，聽者有意，建議她可以婉轉地跟老師說一下，不要太快下結論。

但都有網友直斥老師的行為相當過分，建議媽媽要為女兒轉校，「有家長表示理解，畢竟女兒已經接受兩年的言語治療，現在有所進步，卻被老師取笑，自然會擔心孩子的心靈受創。」

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責任編輯：王明芳