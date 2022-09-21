【恢復通關】吳傑莊：放寬至「0+3」是保守方案　江玊歡倡釐清防疫政策目的

▲ 立法會選委界議員吳傑莊認為，放寬至「0+3」是保守方案。（資料圖片）

特首李家超昨日表示港府會「有序地」推進放寬入境檢疫政策。立法會選委界議員吳傑莊認為，放寬至「0+3」是保守方案，香港甚至應該放寬至「0+0」（毋須酒店檢疫及家居醫學監察），提及全世界各地已開放，香港亦應與時並重，視乎疫情變化放寬入境檢疫政策。

吳傑莊今（21日）早接受電台訪問表示，了解政府擔憂醫院的壓力，亦同意感染案例增加會影響整體醫療系統，但他認為，本港於2、3月大規模爆發感染個案之時，醫院應已有相對經驗應付，相信只要有相對措施，即使政府放寬至「0+0」，亦可應付現時疫情。

日前南韓公幹回港的吳傑莊又提及，現時外地上機前取得核酸檢測報告十分困難，外國並無社區檢測中心，一般只有診所或醫院提供核酸檢測服務，而且為數不多，亦難以在非英語地區取得英語核酸檢測報告，價錢亦不菲，1,000港元至數千元港元不等，增加旅客成本及負擔。他認為，可以快速抗原測試取替，雖然準確性不及核酸檢測，但今時今日大家已習慣進行快測，相信增加快測密度，都有一定的保障。

另一選委界議員江玊歡認為，放寬檢疫政策只是手段，政府須考慮防疫政策目的，「大家決策目的不定下來，大家游下游下，永遠都走不到盡頭。」她說，防疫措施對各行各業影響很大，尤其對於小商戶及基層市民打擊太大，本港此刻目的一定是恢復經濟以及減少對市民造成的不便。她認為，政府需要提供放寬檢疫政策的明確指標、規定，以及逐步放寬至「0+7」及「0+0」的時間表。

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記者：陳葆琳