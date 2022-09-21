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【星二代】駱達華愛女駱欣言喝酒賀21歲生日　「最美星二代」有意入娛圈發展

娛樂 18:04 2022/09/21

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有「TVB御用奸人」之稱的前TVB藝員駱達華北上發展多年，撈得風生水起，並成家立室迎娶內地演員盧燕，誕下一女駱欣言（Natalie），一家三口定居上海。

昨日（9月20日），駱達華在微博上載集結與愛女合照的短片，並向女兒送上生日祝福，「長大了 喝酒爸爸不管你了，生日快樂～愛你愛你」，簡直是錫女錫到燶！

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被封「最美星二代」

Natalie在微博發布今年慶祝生日的相片，喝酒、與紅酒瓶合照、切生日蛋糕、做運動，過得甚為盡興。她分享感受：「感恩貳拾一切的温暖和可愛的你們❤️期待來年的精彩✨🎂🥂」，她又標記了爸爸的微博帳號，並寫道「 想你和家啦爸爸」。

被封「最美星二代」的Natalie五官標緻，平日也大方地在社交平台公開自己出遊打卡照、母女合照，展現「九頭身」完美身型，實在令人羨慕不已。

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有意入行？

Natalie亦遺傳到父母的優良基因，她與父母不時現身內地綜藝節目，曾在慈善演出中走搖滾路線獻唱，台風十足全不怯場。Natalie當時表示喜歡到片場探班，但駱達華表示希望待女兒完成學業後，再考慮入行發展的問題。

Natalie英國倫敦就讀大學，除擅長拉大提琴之外，還會彈古箏、Beat-box、打籃球等。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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