【最壞身教】常遭惡媽打罵扭耳仔　3歲女哭求爸爸︰你換個老婆啦

▲ 一名3歲女孩長期受媽媽打罵，變得非常討厭媽媽，哭求爸爸換老婆。

「嗚嗚嗚……你咁惡我唔要你做我阿媽呀！」被媽媽狠揍是日常，三歲妹妹哭得很厲害。

「好呀，你咪去換個有錢人做你阿媽囉！」媽媽嘴硬，態度也一貫的強硬。

料不到小妹妹會當真積極推動媽媽的提議：「爸爸，媽媽好惡，又打人，你換個老婆啦！」小妹妹纏着下班回家的爸爸說：「嗱，你唔換就幫我去打佢啦！」以暴易暴，小小年紀已牢牢學懂了。

可惜爸爸讓她壓根兒失望：「乖乖，我唔夠你阿媽打，我敵不過佢呀！」

小妹妹轉而去找婆婆：「婆婆，你個女好惡，又成日打人，你換個另一個女啦！」

婆婆沒好氣，胡亂回答：「換個女要錢㗎，我都無錢。」這事情跟錢又有何干？料不到小妹妹隨即拿着一個硬幣跑回來說：「嗱，有錢啦，快換！」

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小女兒要把媽媽換走，她小小心靈是多麼的恨她呀？可惜這位媽媽依然未覺醒，自管忙於拍片賺錢，繼續無惡不作。

小女兒吃飯時說：「媽媽，食飯高高興興嘛，你幹嘛成日罵人，你要改吓啦！」鏡頭可見，有人手執筷子指向女孩：「你夠膽再講一次！」

小女兒有天又說：「媽，你係大人，你都應該出去工作賺錢，咪成日喺屋企管呢樣管嗰樣！」鏡頭旋即出現一隻手，狠狠扭着女孩的耳朵。

小女兒放學回家，媽媽問：「今日有喊嗎？」「無。」「點解唔喊呀？」女孩撇撇嘴：「都大個啦，有乜好喊。」「喜歡上學嗎？」女孩冷眼瞧着媽媽說：「好喜歡！無你喺度兇我，好自在！」

媽媽仍未醒覺嗎？

原文刊登於《香港經濟日報》，標題為「換個媽媽可以嗎？」

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