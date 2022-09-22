【活化死場】炮台山富利來Dead Mall絕地求生　阿叔活化老舊商場化身文青聚腳點

▲ Uncle South花近20個月的時間，將炮台山一個70年代的老舊Dead Mall，活化打造成文青聚腳點。

2021年初，有一位身材高挑的中年型佬，他走進位於炮台山一個建於70年代住宅下的商場，這個商場名為富利來早已沉寂多時，眾人俗稱叫「死場」，他幾乎憑一己之力希望將死場復活，當時媒體蜂擁而至到此採訪，而一年半過後，究竟這死馬能否當活馬醫？當中有何得失？還請這位當時人以作總結就最好不過。

提起富利來商場，試問有誰不懂得Uncle South（南叔）？

過去一年坊間已經有不少報道詳細講述他抱著不問收穫的心態下，逐一向商場內不同的業主敲門，希望得到他們信任之餘，同時向新生代立志創業的年青人招手，務求將這差不多封塵了30多年的死場帶來一支「強心針」，讓區內幾乎沒有購物點可言的炮台山多了一個年青人的聚腳點。

今天的富利來商場，被外間稱為文青的聚腳點，雖未至於人流如鯽，但早已與死場兩字告別。他說：「有朋友和我說好像連登有一個全港死場排行榜，當時富利來商場榜上有名，但經過由開始至今20個月的活化過程中已經除名，這是我最感高興的事。」

▲ Uncle South說：「現1樓商場還有兩個空置單位，一個較大，一個突小，大的單位如果有design house租就最好不過，可以賣designer chair和當工作間使用。較小的單位可賣Roller鞋或懷舊的專業唱片店呢﹗」（攝影：湯致遠）

但原來更甚的是有人遠道而來取經，例如一些大型商場代表、甚至一些與Uncle South抱著同樣信念希望將死場復活的人。Uncle South說：

「最初著手要活化富利來商場，預計只會有十多個單位租出，自己住在這區，是希望大家可以多關注本地死場，畢竟炮台山和北角區死場多的是，可幸的是活化過程中得到媒體報道，已超出了預期結果﹗最主要的1樓只餘兩個單位尚未租出，而因為商場得到關注，早前就有一位同樣希望將旺角兆萬商場改變的人來詢問整個活化過程，這一點都是意想不到的事情。」

都有沮喪的時候

當然，以今天來看，富利來商場已見氣息，再加上鄰近的東岸公園在周末日帶來不少遊人，整體上未來看似好景一片，但活化過程既漫長又似無盡頭，這兩年Uncle South不是沒有沮喪的時候。

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他說：「富利來商場就好像香港縮影，看盡人情冷暖，與業主討論將商場活化時，當時場內一片荒寂，更不要談會將商場環境復修，誰知道略見成績時，業主通知會將商場裝修，弄得塵土飛揚，你叫租客們如何是好？業主們更想將場內一道充滿70年代特色的旋轉樓梯拆掉，幸好他們還聽我的意見保留下來，須知道這富歷史的樓梯就代表著商場，拆掉就已經再不是富利來吧﹗」

至於更叫人頭痛的還是「網上打手」，在網上作出的攻擊從不間斷。他說：

「現在的人心態不同了，就是不相信你無條件的付出，總覺得你從中獲得不少利益，例如在網上說你是業主之一，又或是認為你接受訪問攞盡光環，甚至在網上說商場有鬼等，過程中不是沒有氣餒的時候。但幸好太太經常和我說做人要忠於自己，加上小時候住華富邨，父親是一位非常樂於助人而又喜歡儲物的人，可能就是因為擁有他這方面的基因，令我在富利來這裏建立屬於自己的中古店舖，同時亦希望重拾店舖之間大家互相守望相助久違了的人情味。」

▲ 開業兩年多的The Pink Door主打手工皂等天然美容產品。（店舖：1樓15室/攝影：湯致遠）

三個不

今天的富利來商場合共198個單位，最主要的活化過程盡在1樓，至於2樓和地面幾乎不變，箇中原因還不是因為商場2樓漏水，而地面屬民居，必須要有一個更完善的規劃方可以「更上一層樓」﹗而這規劃亦在Uncle South的腦海裏盤算著。

「富利來商場不像其他地區有著完善配套，例如尖沙咀的商場，當你閒逛完了可以緊接去看電影等活動，但炮台山區就沒有，所以在進行商場活化時，就必須明白到店舖要保持經常營業，而且要和顧客有著互動是非常重要的事，所以你會看到這裏沒有一間店舖是相同類型的，而且有3種類型店舖更不會在這裏出現，包括婚紗店、格子舖和咖啡店等。」

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Uncle South補充：

「商場要旺場，首要的條件是要營業，婚紗店只在收到booking時才開門營業。格子舖根本談不上與顧客溝通的理由，至於咖啡店在商場附近已有多間，我不希望商場內有很大的競爭存在。還記得在尖沙咀利時的日子（Uncle South是當年利時商場紅透半邊天的活躍分子），店舖競爭大到不得了，同樣的一條Levi's 501牛仔褲，售價由$99到$500多元都有，店主之間吵架甚至打架都有，因此，在這裏就像一個小社區似的，希望大家不存惡性在競爭。」

的確，利時的興衰，前車可鑑，要成功就要找一批志同道合的人來一起造勢，當年利時懷著熱血的人未必再次得見，畢竟時移世易，今天的年青人心態又是另一模樣，但愛社區、愛本土文化的人卻愈來愈多，富利來20個月來的活化過程卻只是起步階段而已。



記者：何偉雄