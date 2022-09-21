【大屠殺】將余詠珊黨派「徹底清零」　TVB回應bigbigshop「升級轉型」裁員原因

big big shop為TVB旗下的網上購物平台，《週末幫你慳啲啦》和《嘩鬼輪住搶著數》等也是與Big Big Shop的TVB節目。不過今日（9月21日） Big Big Shop在官方facebook專頁發文表示：

感謝一直對bigbigshop的支持，bigbigshop現已升級轉型至網購平台「士多」 （www.ztore.com）及「鄰住買」（www.neigbuy.com） 繼續運作。

徹底剷除「余黨」？

其實big big shop及big big channel為前TVB助理總經理（業務發展）余詠珊由零造起的項目，不過在她去年4月離職後，Big Big Shop改由TVB總經理（節目內容營運）曾志偉接手。

之後在去年8月，TVB與邵氏兄弟以2億元收購Ztore（士多）及Neigbuy（鄰住買）母企75%股權，並由士多母企創辦人之一岑迪贊（Danny）當TVB電商業服務群總裁，統一管理包括bigbigshop﹑Ztore及Neigbuy所有電商平台。

今日（9月21日）有媒體報道指，TVB突然今日向bigbigshop約10多名員工派大信封即時解僱，有指是實行把余詠珊班底「徹底清零」。

就解僱bigbigshop多名員一事，TVB企業傳訊部回覆傳媒查詢表示：

香港電商業務發展急速，電視廣播有限公司（無綫電視）為拓取最大的業務效益，TVB電商業務群已進入升級轉型及資源整合階段，由即日開始，big big shop將升級轉型，串聯融合「士多」及「鄰住買」平台，加快發展步伐，迎合市場需求。 是次big big shop升級轉型，本集團會重組工作崗位並作內部調配，當中部分員工已成功調職；而未能安排內部轉職的員工約有十人左右，本集團亦會按照勞工法例向他們支付離職賠償。本集團預期是次業務重組將會令資源運用更有效率。

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