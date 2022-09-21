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【新冠肺炎】陳國基：從嚴打擊濫發濫用「免針紙」　已要求保安局追究使用者刑責

政治 17:20 2022/09/21

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政務司司長陳國基。（經濟日報資料圖片）

政務司司長陳國基今日在社交網站指，對西醫濫發「免針紙」予以強烈譴責，警告他們要為違法行為負上刑事責任，強調政府定必追究到底。他又指，已要求保安局從嚴跟進使用獲濫發「免針紙」的市民，明言會追究他們的刑事責任。

帖文提到，警方昨日再拘捕一位西醫，涉嫌違法簽出俗稱「免針紙」的新冠疫苗接種醫學豁免證明書，是近期第2位西醫基於同樣原因被捕。陳國基指，涉案西醫涉嫌簽發最少2,000張「免針紙」，形容情況相當嚴重。

陳國基批評，有一些無良西醫唯利是圖，為個人利益而置整個社會的利益於不顧，狠批他們濫發「免針紙」的做法，助長病毒在社區傳播，危害市民健康，亦間接妨礙香港經濟恢復正常，所傷害的是全體香港市民。

「我對他們的所作所為予以強烈譴責，他們必須為自己的違法行為負上刑事責任，政府定必追究到底。」陳國基續指，「使用這些『免針紙』的市民，同樣令香港社會整體利益受損。我亦已要求保安局從嚴跟進所有使用這些『免針紙』的人，追究他們的刑事責任。」

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責任編輯：胡偉明

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