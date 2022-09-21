【洗腎疑雲】65歲人夫洗腎常帶情婦一洗4小時　醫生一句話提醒妻子揭內情

▲ 65歲人夫洗腎常帶情婦，醫生一句話提醒妻子揭內情。

除了生老病死外，醫院也或許可見人生百態。台灣有醫生日前分享，曾有一位65歲已婚男病人需洗腎，但卻經常帶著不同年輕女友一起前來，更曾留在洗腎室4小時也沒有出來。醫生發現端倪後，向病人妻子作出暗示，就再也沒有見到這些女友了。

最新影片：

據台灣節目《醫師好辣》，腎臟科醫師洪永祥表示，有一名65歲已婚男子，花逾超過10年時間來洗腎。而每次洗腎時，男子都有女友陪伴在旁，女友衣著漂亮、穿迷你裙，目測兩人年齡相隔2、30年。兩人一起入洗腎室，一洗便是4小時。

由於男病人在洗腎期間，雙手不能動，女友就會在他身旁，邊聊天邊餵飯，貼心溫馨的樣子引來護士好奇討論。而之後男病人又在10年內換了4名女友，令洪永祥也不禁笑言，稱對方身體好：「應該是我們洗（腎）得還不錯。」

直到有一天，男病人的老婆向洪永祥求助，指夫妻許久沒有性生活，懷疑是否洗腎會影響性功能。洪永祥沒有直接講出原因，只向妻子暗示「其實有空時，多陪老公來洗腎室，夫妻感情會更好。」而妻子亦似明白其意思，之後都陪著老公到醫院洗腎，洪永祥就再也未見過這些女友出現。

洪永祥更幽默提醒已婚人士，如果有另一半在洗腎，可盡量多陪伴對方去洗腎室看一看：「搞不好有小三、小四在那邊。」

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：羅嘉欣