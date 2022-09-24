【兒童濕疹】兩歲女患嚴重濕疹頻求醫　貪靚外傭日日噴香水塗指甲油

▲ 明知少知患嚴重濕疹，貪靚嘅外傭係咪應該顧及少主感受，唔好噴香水同塗指甲油呢？

濕疹是一個頗為困擾的病，不過有貪靚外傭，鍾意噴香水、塗指甲油，令港媽極為苦惱，更嬲爆說：「做咩要迫我個女聞你啲洗甲水（天拿水味）！」

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這名港媽是全職媽媽，育有兩女，兩歲細女自出世後患有先天濕疹，她與丈夫一心打算聘請外傭幫忙照顧兩女，所以與外傭面試時已說明一切，外傭也知道細女的情況，但因為外傭一時貪靚，將少主的病情通通拋諸腦後，

我家工人姐姐好貪靚，明知妹妹有濕疹仲噴香水，塗指甲油，塗都算，可唔可以響廁所攪呢？這是基本知識吧！在房嘅床上剪指甲、塗指甲油係咩玩法？做咩要迫我個女聞你啲洗甲水（天拿水味）！

該名港媽表示，一入屋已經同外傭講好了規矩，他倆夫妻是希望屋企多個人幫手，而不是帶更多的麻煩給他們，

屋企多個人幫手係好嘅，但帶給我們麻煩就一點都不好受了，都係嗰句，老公話唔駛睇人面色就算，姐姐態度都算好，希望冇下次！

港媽在自己的facebook發帖大吐怨氣後，不少朋友都留言，明白港媽的心情，有朋友A指自己當年炒了外傭，自己一手搞掂，或讓大女兒幫忙，但港媽回應：「我宜家請姐姐都做到隻狗咁，好多嘢都係我自己親力親為去做，大女間中都會幫手洗碗晾衫！」

而另一位朋友B，也感同身受指，當時面試已經講明，入屋時都再講了一次，有工人的時候我都唔搽，她出聲一定會教訓她，香水、指甲油、耳環、頸鏈、手鏈一律禁止，港媽則回應朋友B說：「我自己都冇塗指甲油啦，都係為個女皮膚著想，唔係佢個女，佢當然唔會care，啲天拿水殺傷力幾大呀！佢放假，佢鍾意點攪我唔理佢，但其他時間就唔可以。」

港媽有患濕疹的朋友指，其實這些化學產品對小朋友真係好毒，所以真係要好小心，港媽同意並表示：「細女濕疹超嚴重，所以我特別緊張，我大肚時都冇塗指甲油啦，聞都唔得呀！但好多謝你咁有心…」

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責任編輯：林碧洋