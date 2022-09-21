【食用安全】女子愛吃魚生未熟牛扒　體内排出4.95米寄生蟲

▲ 事主其後竟排出長達4.95米的寄生蟲。(影片截圖)

天氣炎熱，都市人為了降溫不時會食生冷食物，但小心「蟲從口入」。內地便有一名女子因長期進食生冷海鮮、半熟牛扒，令身體惹上寄生蟲，更恐怖的是，就診後醫生助其體內排出的寄生蟲竟長達4.95米。有醫生提醒市民必須徹底煮熟食物才是最安全，因為一些寄生蟲感染人體初期甚至沒有任何症狀，但等患者發現異樣病情已經非常嚴重。

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綜合內地傳媒報道，湖南長沙近年十分流行生醃海鮮、蜆、蝦、蟹及三文魚均成生醃素材，有女子因長期食用生醃海鮮及半熟牛扒，身體不久便經常排出一些白色蟲仔。從當時錄製的視頻可以看見，事主原先排出白色的絛蟲只有幾厘米長，即使鑽出人體後依然會在地上蠕動。她其後馬上到醫院求醫，通過醫生幫助下，該名女子不久即順利排出寄生蟲，但令人咋舌的是她排出的蟲竟長達4.95米，經醫生初步判斷為牛帶絛蟲。

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至於寄生蟲的出現，醫生認為與事主飲食習慣有莫大關係，因她十分喜愛食用生醃海鮮、未熟的牛扒、生魚片等食物。對於有商家稱「生冷海鮮木經過白酒等調料醃製，海鮮的細菌和寄生蟲都會被殺滅」的說法，醫生則批評極不可靠，提醒白酒並不能短時間殺死微生物，並指「民間關於白酒殺菌的說法，有一定的局限性」。他又指牛扒只要沒有熟透，就必然亦有感染寄生蟲的風險。最後，醫生叮囑市民「生食頻率越高，感染概率也就越高。」因此，提倡「全熟」飲食。

預防食物中的寄生蟲

根據衞生防護中心指引，市民應保持良好的個人和食物衞生

經常保持雙手清潔，尤其在處理食物或進食前，以及如廁後

從衞生和可靠的地方購買新鮮食物，不要光顧無牌小販

避免進食高危食物，例如生的或未經煮熟的肉類，特別是牛肉、豬肉及魚肉

食物應徹底清洗

確保所有食物徹底煮熟才可進食，尤其是以燒烤或火鍋方式烹煮食物

食安中心教減低寄生蟲風險方法

1. 把供生吃的魚類在-20°C或以下冷凍7天；或在-35°C冷凍約20小時，以消滅寄生蟲。

2. 相對野生捕撈，在良好的寄生蟲防控體系下養殖的魚類（例如養殖的三文魚），感染寄生蟲的風險亦可有效地得以控制。

3. 不想從水產感染寄生蟲，最好是吃徹底煮熟的水產。

4. 高危一族，包括長者、幼童、孕婦和免疫系統較弱的人士，尤其不應吃未經徹底煮熟的水產。

5. 酒、醋、日式芥辣、黃芥辣及香料等均不能殺死寄生蟲。

魚生內寄生線蟲暴增283倍

華盛頓大學一項研究發現「海獸胃線蟲」在53年間增加283倍。線蟲可以在各種海魚及魷魚種類中找到。

威斯康辛大學水海洋學教授伍德表示，線蟲對人類健康風險不高，海鮮加工商及壽司師傳一般都會將線蟲挑走，線蟲的長度可達2cm。但如果人類將線蟲吃下肚，寄生蟲或會侵入腸壁，引發食物中毒。

患者會有噁心、胸悶、嘔吐、腹瀉及呼吸困難等症狀，嚴重甚至會引發腹膜炎。在大部份情況下，線蟲會在幾天後死亡，症狀就會消失。

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責任編輯：羅嘉欣