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【電話騙案】首7個月電話騙案急升6成　假冒官員佔騙款9成

社會 17:31 2022/09/21

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首7個月電話騙案急升6成，假冒官員佔騙款9成。（陳國峰攝）

騙徙手法層出不同，更有不法分子藉疫情假冒衞生署名義行騙。今年首7個月，警方共接獲的電話騙案，較去年同期急升6成，涉及4億7千萬元，其中假冒衞生署的騙案升幅顯著，損失金額達2.3億元。警方在上月展開打擊電騙行動，成功偵破386宗騙案，拘捕173名人，涉及騙款高逹7.5億，為過去7個月的1倍多。

東九龍總區刑事總部高級警司鍾麗詒指，今年首7個月，警方共接獲956宗電話騙案，比去年同期上升62.6%，而涉及騙款高逹4.7億元，假冒官員佔整體電話騙案六成，所損失的金額約港幣4.5億元，佔所有騙款的9成。

當中，尤其假冒衛生署職員案件升幅較為顯著，騙徙借助疫情之名以不同藉口進行詐騙，情況令人憂慮。首7個月，假冒官員佔整體電話騙案6成，涉及「假冒衞生署職員」或疫情相關的電話騙案，佔假冒官員電話騙案4成，損失金額約2.3億元，佔假冒官員案件騙款一半。

警方今年8月21日至9月18日期間，進行全港大規模打擊電話騙案執法行動，代號名為「高岸」行動。行動共拘捕173名人，年齡最細僅13歲，分別涉及「以欺騙手段取得財產」、「串謀詐騙」及「洗黑錢」 罪名被捕。

行動合共偵破386宗電話騙案，當中有295宗「假冒官員」，91宗「猜猜我是誰」手法的電話騙案，共涉及騙款高逹7.5億，成功凍結犯罪得益總值2,300萬。

警察臨床心理學家胡展鵬指，騙徒懂得利用「心理戰術」去欺騙、恐嚇受害人，他形容「騙徙係同我哋打緊心理戰」。其中包括：「建立權威」、「要求保密」、「定時報到」，在受害人心目中建立一個有可信性、威嚇性的形象，令受害人產生恐懼；要孤立受害人，防止他們同其他人聯絡，令受害人感覺被監視、增加心理負擔。

胡展鵬表示，騙徒會強調事件有「嚴重性」、「迫切性」、洗白機會「一瞬即逝」，向受害人步步進逼；同時，又會「偽裝關心」受害人，令他們感覺被關心。他指騙徒懂得掌握受害人的心理，所以市民在接到可疑電話時，不要與騙徒展開任何對話，否則會很容易墮人騙局。

（騙徒）唔怕你精，唔怕你惡，最怕你唔來

胡展鵬又指，若有朋友或家人不幸受騙，除了應馬上報警外，更應該對他們提供多一點諒解和支持，因為受害人除了金錢上的損失，亦都會出現好多負面情緒以及精神、心理問題，應協助他們走出過難關，如有需要可以尋求專業人士協助。

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記者：李榮忠

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