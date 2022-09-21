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【大學發展】24隻乳牛運抵城大農場　校方料明年1月起校內出售牛奶及雪糕

社會 17:37 2022/09/21

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城大由澳洲入口的24隻乳牛昨日（9月20日）成功由澳洲航運抵港。(城大圖片)

香港城市大學由澳洲入口的24隻乳牛昨日（20日）運抵香港並進入農場，大學農場亦隨即全面投入運作。城大預計明年1月起，可於校內出售新鮮的HK Tech牛奶和雪糕。

城大校董會主席黃嘉純及校長郭位昨晚到位於大埔林村的大學農場，見證乳牛抵達及進入農場的整個過程。黃嘉純說，整個大學社群期待已久的乳牛終於送抵大學農場，標誌著大學發展的另一里程，非常歡迎牠們加入城大。

城大校董會主席黃嘉純及校長郭位昨晚到位於大埔林村的大學農場，見證乳牛抵達及進入農場。（城大提供）

城大於2009年與康奈爾大學結盟，成立香港首家及唯一的動物醫學院─「賽馬會動物醫學及生命科學院」，並由2017年起推出6年制獸醫學學士課程。翻查資料，教學農場位於大埔林村，佔地約1公頃，專為飼養乳牛而設，學生將在農場內學習畜牧及農場管理的實際技巧，以及照顧乳牛的方法。城大早前估計，農場正式運作後，每日可生產約500公升牛奶。

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責任編輯：黃悅晴

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