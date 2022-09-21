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【愛心女孩】送給癌父最暖心的生日禮物　11歲女兒剃光頭捐髮助血癌病童

育兒經 18:08 2022/09/21

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熱門 英女王逝世 飯戲攻心 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 香港小姐2022 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

美國一名11歲女童受癌父啟發，決定剃光頭捐出長髮幫助血癌病童。

美國一位十一歲的小女孩決定剪掉一頭頭髮，捐給慈善機構製作假髮，為白血病兒童病人籌集醫療費用。

小女孩特別挑選在其父親四十歲生日那天剪髮，因為她的爸爸曾被確診皮膚癌第四期，經過艱苦的治療過程，終於戰勝病魔。她親身經歷癌症對病人及家屬的巨大影響，所以想獻一己綿力，幫助患癌症的小病人。

她的目標是籌集五千美元。不少朋友和陌生者被她的善行感動，紛紛慷慨解囊。

剃光頭髮委實需要莫大的勇氣，尤其不少女孩都極重視自己的一頭長髮。這個十一歲的小朋友，眼睛沒有只定睛在手機上，她看到手機以外的真實世界，她感受到病人的痛楚與軟弱，她願意犧牲自己的外觀，以堅毅的心志，用自己的能力，為有需要的人創造未來和喜樂。

這位女兒為他的父親送上了一份獨一無二的生日禮物，它滿載祝福，饒富意義。她絕對值得我們鼓掌，她的父母一定以女兒為傲。

最新影片推介︰

我認識一位非常善良的香港女士，她曾刻意留長頭髮，然後慷慨捐出烏黑亮麗的秀髮，讓頭髮盡掉的癌症病人戴上漂亮的假髮，獲得一點心靈上的安慰和實際鼓勵。

請注意，香港癌症基金會已不再接受頭髮捐贈，將來亦不會再次舉辦類似活動。若閣下有意捐出頭髮，便要親自聯絡外國非牟利組織，例如：Wigs For Kids或台灣癌症基金會。

捐贈的頭髮需要長十二吋或以上，最好從來或近兩年內沒有電髮或染髮。捐髮前將頭髮洗淨吹乾，剪髮時將頭髮綁好成為束狀剪下。

善良能重新點燃希望，讓人相信世界仍然美好。

原文刊登於《香港經濟日報》，標題為「長髮為君剪

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撰文 : 藍海寧 資深空姐

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