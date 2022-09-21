【胡楓演唱會】修哥康復11月再上紅館　90歲胡楓獲頒世界傑出華人大獎

▲ 胡楓於11月補開紅館演唱會。

胡楓原定於9月10日在紅館舉行的《修哥90迎金秋 無限楓騷演唱會》 ，因開騷前修哥確診新冠肺炎而延期演出，今日主辦方公布演唱會現將改於11月12日（星期六） 下午3時在紅館重開。

另外，90歲胡楓日前獲知得到「第七屆世界傑出華人藝術家大獎」，而此奬項將於10月9日頒發，可說是給修哥送上一份驚喜生日禮物。

演唱會延期詳情：

現時手持門票人仕，如想繼續觀看，只需帶同9月10日完整門票（連票根）於當日便可入場安坐原位。

已購買門票但仍未取票人仕，如想繼續觀看，請於即日起至11月12日期間到cityline 自助取票機取票， 取票後便可憑票入場，安坐原位。有關取票地點請瀏覽 https://www.cityline.com/Tdm.do?lang=zh_HK 。

▲ 破紀錄90歲上紅館。

如果今次變動新的時間，手持門票而未能出席的人士， 可以透過此連結申請退款或電話預約退款，申請退款日期為2022年9月21日至2022年9月30日。

已購買門票而仍未取票的人仕，如未能於2022年11月12日前往觀看演唱會， 請於即日至9月30日期間到cityline 自助取票機取票，然後填寫退款表格安排退款。有關取票地點請瀏覽https://www.cityline.com/Tdm.do?lang=zh_HK 。逾期未取門票將只能進場觀看，不能安排退款。 申請退款日期為2022年9月21日至9月30日23:59止。

最新影片：樊亦敏專訪