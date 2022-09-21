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【迪士尼加價】明推新票種變相繁忙日加價最少8.6%　3款年票均加價成人白金卡增幅最大

社會 17:41 2022/09/21

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（資料圖片）

香港迪士尼樂園度假區今日（21日）公布，將在其門票分級制新增「特定高峰日子」門票，訂於年內最繁忙的特定日子或季節入場，12至64歲人士票價為759元，3至11歲小童門票為569元；3款年票「奇妙處處通」均會加價，其中白金卡成人加價280元，加幅最大達7％，新票價明日生效。現有的「特定日子」及「普通日子」的所有一日門票票價將維持不變。

新票種出現，代表日後最繁忙的日子變相加價。「特定高峰日子」的成人一日票為759元，小童為569元，較「特定日子」分別貴60元及45元，加幅為8.6%；而若同平日的「普通日子」一日票比較，成人及小童分別多120元及94元，加幅18.8%及19.8%。

樂園「奇妙處處通」年票票價亦會增加，成人銀卡會籍新價格為1,348元，金卡會籍新價格為2,338元，白金卡會籍新價格為4,278元，加幅分別約是5.5%、4.9%及7%。學生及小童的銀卡、金卡及白金卡會籍新價格則分別為998元、1,668元及 3,078元；至於長者則維持原價。

不過樂園表示，現有「普通日子」及「特定日子」的一日門票價格維持不變。而長者一日票就不論日子，全部維持劃一100元，同樣沒有加價。

截至11月16日，樂園亦將提供三項「奇妙處處通」入會或續會優惠，包括會籍將於 2023 年 4 月 30 日或之前到期的現有會員，可以舊價格八折的優惠價續會或升級至白 金卡或金卡會籍；［香港居民專享］凡購買三張或以上的「奇妙處處通」全新會籍，可享舊價格八五折優惠；［香港居民專享］新會員可用舊價格購買全新「奇妙處處通」會籍。

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責任編輯：陳麗娜

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