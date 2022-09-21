【圖炸軍營】涉2017年網上發文稱「炸解放軍軍營」 　大專生否認煽惑罪受審

▲ 被告陳振銘。梁錦麟攝

27歲大專生涉於2017年在香港高登討論區發布貼文，題為「不排除製作硝酸甘油炸藥轟炸解放軍軍營」，翌年被捕及被控1項煽惑他人製造爆炸品。事隔近5年後，案件今（21日）於區域法院開審。控方開案陳詞指，被告於警誡錄影會面中自稱是電腦程序員，擬開發電子遊戲，遂發布涉案貼文以作廣告。被告自辯稱投稿被拒後，改用譁眾取寵的方法，以敏感字眼發布貼文，希望其他人能注意自己的著作。案件明（22日）續。

被告陳振銘（27歲），案發時報稱學生，今否認1項煽惑他人製造爆炸品。控罪指，被告於2017年11月17日在香港非法煽惑其他身份不詳的人製造硝酸甘油。

控方開案陳詞指，被告於2017年11月17日以其帳戶「天地辰筭反耶」帳戶於高登討論區發布1則題為「不排除製作硝酸甘油炸藥轟炸解放軍軍營」的貼文，內容提及硝酸甘油的製造方法步驟。

同日晚上男子邱耀鋌於討論區發現上述貼文後報警，同月20日上述貼文於警方要求下從討論區移除。警方其後發現19則由「天地辰筹反耶」使用者發布或留言的貼文，當中內容具辱罵性質，顯示被告有反政府社會立場及鼓吹暴力的意圖。被告於2018年5月3日被捕，同日進行警誡錄影會面。

控方指被告在警誡錄影會面中，承認使用家中電腦在香港高登討論區撰寫和發布涉案貼文，除被告以外，沒有人會使用涉案桌上電腦或香港高登帳戶「天地辰筭反耶」。

被告表示發布貼文當日心情不佳，獨自在家玩電腦遊戲，當中有解放軍軍營被轟炸的情節。被告其後推翻早前所說，自稱是電腦程序員，打算開發電子遊戲，發布涉案貼文以作廣告。

被告自辯時指，現時為歷史學家，兼職外賣員。被告稱對預言有研究，曾於2014年破解神農氏的「連山易」及軒轅氏的「歸藏易」。被告咽哽稱，他曾於2017年將研究成果投稿至香港中醫雜誌，但被拒稿。被告事後感到痛心，認為社會對他不公，遂改用譁眾取寵的方法，以敏感字眼發布貼文，希望其他人能注意自己的著作。

案件明（22日）續。

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記者：梁錦麟